Belén Rodríguez usa el altavoz de 'Tardear' para soltar todo esto contra 'Sálvame' a días de debutar en TVE

Belén Rodríguez ha regresado a la televisión tras someterse al tratamiento contra el cáncer de garganta que padecía. Y en su vuelta ha hablado de que no tiene relación con Terelu Campos. Por ello, en 'Tardear' este miércoles han querido viajar al pasado para ver cuáles pudieron ser los motivos del distanciamiento entre su nueva colaboradora y la ex participante de 'Supervivientes 2025'.

"Belén tu amistad con Terelu años ha fue buena. No hubo la distancia que hay ahora. Hubo un tiempo en el que tenían una gran amistad que se vio dañada por un acontecimiento. Este es el origen del conflicto", señalaba Frank Blanco al dar paso al vídeo en el que se rememoraba lo que pasó en 'Sálvame' cuando señalaron a Belén Rodríguez como la posible topo de las Campos.

Una supuesta traición que fue el detonante de la ruptura entre Belén Rodríguez y las Campos. Sobre todo porque a partir de ahí se produjo la guerra entre la colaboradora de 'Tardear' y todos los que eran sus amigos y compañeros de 'Sálvame'. "Ya me he cabreado. Si veo todo esto porque yo no he visto nada de esto, todo está judicializado, el juicio es en junio y no puedo entrar en profundidades ni hablar de esto", empezaba diciendo.

"Sé lo que se ha dicho sobre mí y me enfada verlo. El 90 y tanto por cierto de las cosas que se han dicho de mí son mentira. Yo en mi vida he traicionado a nadie, no solo a Teresa. No creo que haya nadie que lo pueda decir ni demostrar. Decir las cosas es muy fácil pero todos los compañeros de prensa que quisieron hablar en su momento saben que no conozco a nadie de la prensa ni en mi vida he llamado a nadie", proseguía explicando.

Algo que tanto Antonio Montero como Luis Pliego corroboraban. "Ellos no recibieron ninguna llamada de nadie y menos de Belén", aseveraba el primero. Mientras que Belén Rodríguez insistía en que tiene todo este asunto en manos de la justicia. "Yo sé que tu no fuiste la persona que llamó a los medios y de hecho sé la persona que sí lo hizo y no lo voy a decir", añadía el director de Lecturas. "Y yo también lo sé", apostillaba Belén Rodríguez.

Belén Rodríguez, clara y rotunda contra 'Sálvame': "Me atacaron sin piedad"

Tras ello, Belén Rodríguez confesaba que ella sabía que hubo un montón de compañeros que trataron de llamar en su día a 'Sálvame' para desmentir que hubiera sido ella. "¿Y por qué se te señala a ti en este asunto?", se interesaba Verónica Dulanto. "Pues porque suben cuatro puntos de audiencia y está aportado a la demanda. Es que me encantaría poderos contar todo pero no puedo, tengo el juicio dentro de dos meses y entonces lo contaré todo que tengo muchas ganas", sentenciaba.

Por último, cuando Antonio Montero ponía sobre la mesa el conflicto que se generó con todo este asunto, Belén Rodríguez le frenaba para corregirle y decir que por su parte no hubo conflicto. "Fueron un grupo de personas que sin piedad cargaron contra mí, que yo me fui a mi casa sin decir ni mu y he estado callada tres años. Conflicto no hubo ni ha habido acusaciones cruzadas. Me atacaron a mí sin piedad", terminaba diciendo. "Y ahí no te sentiste apoyada por las Campos", apostillaba Montero. "No, es que me atacaron", concluía Belén.

Así, Belén Rodríguez se sumaba a las críticas de Cristina Tárrega a los que fueron sus compañeros de 'Sálvame' coincidiendo con el estreno de 'La familia de la tele', el nuevo magacín de TVE.