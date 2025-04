Belén Rodríguez enmudece 'Tardear' al decir quién es su concursante favorito de 'Supervivientes'

Belén Rodríguez se suma al plantel de colaboradores de 'Tardear' desde este lunes, 7 de abril. La periodista se une así a la plantilla tras su tratamiento contra el cáncer, que hace unos meses le obligó a apartarse de manera temporal de la televisión.

La histórica tertuliana de realities en Telecinco ha debutado en el programa conducido por Frank Blanco y Verónica Dulanto hablando de 'Supervivientes'. Y en ese momento ha querido compartir con la audiencia quién es su concursante favorito en esta edición.

"La sorpresa de mi vida ha sido ver a un personaje como Montoya. Yo me he enamorado locamente de él, pero locamente. He visto por primera vez la primera gala de 'Supervivientes' y me parece la bomba", ha opinado en primer lugar Belén Rodríguez, que ha admitido haber estado desconectada de la televisión hasta ahora.

"No sé dónde ha estado escondido todo este tiempo", ha añadido la colaboradora respecto a lo necesario que ha sido el descubrimiento televisivo de Montoya. "Donde pones el ojo te equivocas", le ha rebatido Marta López, crítica con el sevillano. "Bueno, no siempre, no siempre", ha apostillado Frank Blanco, sacando la cara por Belén Ro.

"Ponte a la cola que aquí ya hay una montoyista eh", le ha arreado entre risas Carolina Ferre, que desde que arrancó la actual temporada de 'Supervivientes' se ha declarado fan del joven. "Pero es que además está muy bueno y tiene un magnetismo y una inventiva...", ha resaltado Belén Rodríguez acerca de la agilitad mental de Montoya.

"Yo no sé cómo Anita le pudo poner los cuernos. A Montoya le respetaría siempre. Montoya, te amo para cuando salgas", ha rematado Belén, deshaciéndose así en halagos hacia el personaje revelación de Telecinco desde su fenómeno en 'La Isla de las Tentaciones'.