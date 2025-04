Ana Guerra admite cómo es Bertín en 'Tu cara me suena' y escoge imitación de 'OT': "Es complicado"

La duodécima edición de 'Tu cara me suena' arrancó el pasado viernes 4 de abril de 2025 en Antena 3, consolidándose una vez más como uno de los formatos más exitosos de la televisión española. Con una audiencia del 24,1% de cuota de pantalla, duplicó a su principal competidor y reafirmó su liderazgo en el prime time, convirtiéndose en el mejor estreno de los últimos años . El programa, presentado por Manel Fuentes, volvió a reunir talento, humor y espectáculo en una gala inaugural llena de sorpresas.

El casting de esta edición combina experiencia y juventud con perfiles muy diversos. Entre los concursantes destacan la cantante Ana Guerra, el veterano Bertín Osborne, la joven promesa Melani García, la humorista Esperansa Grasia, el actor Manu Baqueiro, la extriunfita Gisela, el cómico Goyo Jiménez, la influencer y actriz Yenesi y el músico Mikel Herzog Jr., hijo del conocido cantante . Esta mezcla de trayectorias promete una temporada dinámica y entretenida.​

En la primera gala, Melani García brilló con su imitación de Céline Dion durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024, siendo aclamada por el público como una de las mejores actuaciones en la historia del programa . Otra sorpresa fue Esperansa Grasia, quien sorprendió al interpretar a La Mosca Tsé-Tsé, logrando la carcajada del público por y carisma. Por otro lado, Bertín Osborne se llevó algún que otro 12 por su imitación de Omar Montes. La gala también contó con actuaciones de Ana Guerra, interpretando a Karol G; Gisela, haciendo de Katy Perry; o Yenesi, poniéndose en la piel de Amaia Montero.

El jurado de esta temporada está compuesto por Àngel Llàcer, quien regresa como presidente tras su ausencia final en la edición anterior, acompañado por Chenoa, Lolita Flores y la incorporación de Florentino Fernández, en sustitución de Carlos Latre . Con este equipo, se espera que el programa mantenga su esencia de espectáculo y entretenimiento familiar que lo ha convertido en un referente televisivo.

En El Televisero hemos hablado en exclusiva con Ana Guerra y Mikel Herzog Jr. de todo lo que vamos a poder ver en 'Tu cara me suena 12'. Los dos jóvenes interpretaron en la primera gala a Karol G y Abraham Mateo, logrando el reconocimiento del jurado y la audiencia. ¿Cómo se llevan con el jurado, en concreto con Chenoa? ¿A qué compañero de 'OT 2017' interpretaría Ana Guerra? ¡La respuesta sorprende!

Ana Guerra, Mikel Herzog, estáis en 'Tu cara me suena 12', ¿cómo lo estáis viviendo?

ANA - ¿Sabes qué pasa? Que se ha cantado todo ya, tenemos un hándicap. No hay repertorio. El pulsador está flipando, está diciendo: 'Que le doy a esta gente'.

El primer día que os visteis caracterizados, ¿qué sentisteis?

MIKEL - Yo me asusté. Hubo un día en que me dormí toda la sesión de maquillaje. Normalmente vamos viendo el proceso, entonces no es terapia de choque, es por momentitos, por proceso, pero de repente te duermes, te despiertas y te ves y eres otra persona literal, el móvil no te reconoce (bromea). Y luego te acostumbras, es lo curioso. La gente te está viendo como otra cosa y tú ya estás acostumbrado a estar caracterizado. Y te van viendo y ves las reacciones de los otros.

¿Cómo es enfrentarse a un jurado en el que, por ejemplo, está Chenoa?

ANA - Yo con ella me llevo muy bien. De hecho en el último disco tengo un canción con ella que habla sobre el maltrato a la mujer, y es un jurado muy amable, muy divertido y donde no te sientes juzgada como tal. Al final, han decidido los creadores del formato que tiene que haber unas puntuaciones del 4 al 12, hay que darlas, pero el show realmente del programa es las imitaciones y el show que da el jurado porque hay mucho juego. Entonces, son muy divertidos.

¿Se agradece que no sean como los típicos jurados, que son "malos"?

ANA - El otro día me tocaba salir la última y estaba viendo un poco la tele y ver a Flo comiendo una tarta, me dije: "Esto me ha quitado los nervios".

MIKEL - Está Flo comiendo una tarta y nosotros podemos ir a comer de esa tarta. O sea, es jugar. Es que es el juicio menos juicio de los programas televisivos. Es lo mejor.

¿Cuál el mayor secreto de esta edición?

MIKEL - Lo sabe Ana Guerra. Te lo va a contar ella.

ANA - Tenemos un Bertín cada lunes. Nos cuenta anécdotas. Es como Lolita, pero en Bertín.

MIKEL- Y las cuenta enteras. No cuentan los trocitos que cuenta Lolita. Los cuenta enteras.

ANA - Además, se levanta...

MIKEL - Él se levanta, nos cuenta sus historias, nosotros comemos y escuchamos el orador que nos va contando sus historias y es lo que tenemos cada lunes. Cada lunes, después de los ensayos, tenemos hotel y Bertín.

Ana, si tuvieras que imitar en esta edición, a un compañero tuyo de 'OT', ¿a quién te gustaría?

ANA - Qué difícil. Igual a Amaia. Cualquiera de mis compañeros sería muy complicado, pero igual ella.

¿Alguna actuación suya, que sea icónica, de 'OT'?

ANA - Igual 'Shake It Out'. Sí, por ejemplo. Pero no sé, igual no imitaría ninguna actuación de 'OT', sino alguna de ella.

Vosotros dos tenéis en común a Cepeda, porque tú, Mikel, has trabajado con él tú, y tú Ana, has sido compañera de él ¿Os gustaría invitarle? ¿A quién imitaría a Cepeda?

ANA - A Antonio Orozco.

MIKEL - Sí, es verdad. Venga, vente para acá, Cepeda.

ANA - Te amamos, Luis.