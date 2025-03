Terelu Campos, al borde del desmayo tras la noticia que se ha llevado en 'Supervivientes': "Sacadme de aquí"

Durante las últimas semanas, Terelu Campos ha estado conviviendo en las diferentes playas de 'Supervivientes 2025' con los dos equipos principales: equipo calma y furia. La hija de María Teresa Campos desconocía la existencia de Playa Misterio donde hasta ahora convivían Anita Williams, José Carlos Montoya y Manuel González. Por ello, su llegada a una playa desértica ha derivado en un amago de ataque de ansiedad e incluso con la posibilidad de un abandono.

El momento más crítico se ha vivido al llegar. Una vez Terelu Campos se ha bajado de la barca, ha comenzado a temblar y llorar. "Sandra, ¿esto qué es? No sé donde estoy. Sandra yo no me puedo quedar aquí sola eh. No, no, no me puedo quedar aquí sola por favor", ha comenzado diciendo.

Visiblemente agobiada y al borde del llanto, Terelu Campos ha suplicado no quedarse sola: "Yo creo que no he hecho anda malo como para que me deis este castigo, por favor. Yo no sobrevivo aquí sola. Por favor te lo pido, yo no sobrevivo. No, no, no. Por favor, déjame subirme a la barca".

Terelu angustiada y al borde del llanto: "Sandra, yo no me puedo quedar aquí sola. No he hecho nada malo para que me castigues de esta forma". Esto es cine. #ConexiónHonduras2 pic.twitter.com/9lvsOOgopG — ᴅᴏ ᴛʜᴇ ʙᴀᴍʙɪ (@_dothebambi_) March 17, 2025

La situación del fantasma del futuro no ha pasado inadvertida para la presentadora, quien no ha dudado en asegurar: "Yo creo que si e digo que se queda, se va nadando a España. Me da mucho coraje, pobrecita. ¡Está muerta de miedo!". Poco después, en una nueva conexión, Terelu Campos ha compartido cómo se siente: "¡Sácame de aquí, por favor te lo pido!".

Acto seguido, la presentadora le ha pedido que consulte el cofre de la playa al tiempo que ha pronunciado las palabras clave: "Podría haber imágenes para ti". Una señal para que los habitantes de Playa Misterio saliesen al encuentro de la colaboradora televisiva, quien se ha roto a llorar al verles dada su crítica situación en el concurso. "No sé ni cómo estoy, se me caen los mocos".

Terelu se entera de que no está sola en la isla 👏🏻



🏝 #ConexiónHonduras2

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/Z9NK5GObVq — Supervivientes (@Supervivientes) March 17, 2025

El comentadísimo crossover entre Terelu y 'La isla de las tentaciones'

Una vez pasado el susto inicial, Terelu Campos ha comenzado a soltarse. La tertuliana ha demostrado ser una auténtica seguidora del formato y es que no ha dudado en bailar el polémico baile de Montoya junto a los protagonistas. De igual manera, se ha interesado por el concurso de Montoya y Anita. "Sandra acabó de ti hasta el mismísimo coño con perdón", le ha soltado incluso a Montoya.

Sin cortarse un pelo, la hija de María Teresa Campos incluso les ha preguntado si habían hecho "un trío". En la misma línea, Terelu Campos se ha interesado por saber si Manuel González le dio "plantón" a Anita Williams. Una situación que los propios protagonistas le han tenido que explicar. También Montoya y Manuel le han confesado haber estrechado lazos durante su estancia en los cayos; una situación que ha provocado la sorpresa de la colaboradora televisiva.

"Tengo que decir que lo que más y me da igual quien se moleste, lo que más amo hacer ahora mismo en televisión son las tentaciones. Con los años de televisión, poder estar en el debate", ha reconocido como prueba de su fervor por el espacio presentado por Sandra Barneda.