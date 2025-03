Sorpresa con Gonzalo Miró por lo que ha llegado a verbalizar en 'La Roca' al hablar del PSOE

Habitualmente, Gonzalo Miró no duda en atizar a la derecha y dar la cara por la izquierda y fundamentalmente por el PSOE. Pero este domingo, el colaborador se ha salido de su discurso y ha cuestionado al Gobierno por su acuerdo con Junts y delegar las competencias de inmigración a la Generalitat.

Un asunto que ha provocado un arduo debate y que está provocando problemas entre la coalición del Gobierno y sus apoyos. El primero en opinar era Juan del Val dejando claro que esto era un acuerdo de inmigración con un partido de extrema derecha.

De primeras, Gonzalo Miró exponía que una cosa es "hacer la norma" y otra que se haga cumplir esa norma. "Si yo conduzco por Cataluña me da igual que la multa me la ponga un Mosso que un guardia civil", aseveraba el colaborador de primeras.

"Yo creo que el problema no será tanto en la práctica como sí que un partido de izquierdas compre la teoría. El problema no es lo que se implanta sino las razones que se firman en el acuerdo por las que se implanta. Es verdad que las razones no son de izquierdas, si estuvieran expresadas de otra manera se podría entender pero si la razón que tú das para que esto llegue a buen puerto es que la inmigración es un problema de delincuencia o de falta de arraigo estás comprando un marco de la extrema derecha", sentenciaba Gonzalo.

Asimismo, el colaborador recalcaba que "en la parte teórica el PSOE tiene un serio problema para poder defender". "Porque tiene poco de progresista", le apostillaba Nuria Roca. "No, no tiene nada. La razón por la que lo haces no tiene nada. Si el fondo puede ser muy positivo. Pero el discurso y el relato lo has cedido en razón de Junts que intuyo que sería parte de la negociación", añadía Miró.

Gonzalo Miró y Juan del Val coinciden en su diagnóstico sobre el acuerdo del PSOE y Junts

Tras ello, Juan del Val era claro con su visión de este asunto. "Cuando tú me estás diciendo que el inmigrante es un problema en un partido de izquierdas es algo grave", aseveraba el escritor. "Insisto si te lees el acuerdo la teoría no es defendible para un partido de izquierdas, es imposible. Pero en la práctica no nos creamos lo que ha salido a decir Junts a pies juntillas", comentaba Gonzalo Miró.

"Pero no es Junts, es el PSOE y esa es la pena Gonzalo", le replicaba Juan del Val. "Que sí Juan, pero no en el fondo de la cuestión. El problema es más teórico que práctico, en la práctica no va a hacer Junts lo que te vende Puigdemont que van a hacer porque no pueden hacerlo, ellos pueden hacer recomendaciones y al lado del Mosso estará un guardia civil y un policía nacional", insistía en defender Gonzalo.

"De momento Gonzalo, fíate del diablo", le replicaba Ana Isabel Martín. "Bueno es lo que pone en el acuerdo. Pero vuelvo a decir la teoría por la que se ha firmado este acuerdo es imposible defender para un partido que es de izquierdas", concluía Gonzalo.

Mientras que Juan del Val sentenciaba que "el problema es político e ideológico". "Cuando algunos pensamos que es un gravísimo error y que no se puede pactar con la extrema derecha en el caso del PP con Vox, esto no se puede pactar y mucho más siendo el PSOE. A mí sinceramente me parece peligrosísimo el futuro del PSOE cuando da igual las líneas rojas para mantenerse en la Moncloa", añadía provocando que a Gonzalo Miró se le escapara una sonrisa en la boca.