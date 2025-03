Joaquín Prat se fija en un detalle de Terelu en su salto del helicóptero en 'Supervivientes' y es inequívoco

Joaquín Prat ha arrancado 'Vamos a ver' de una forma completamente diferente en la entrega de este viernes con motivo del gran estreno de 'Supervivientes 2025'. "Por primera vez y sin que sirva de precedente, vamos a arrancar el programa desde nuestro club social", ha indicado, asegurando que era mejor hablar de entretenimiento que de los dramas habituales de la sección de actualidad y sucesos.

El presentador con entusiasmo, ha señalado que había que "celebrar que ha arrancado una nueva edición de Supervivientes". "Vamos a repasar todo lo que sucedió en la espectacular gala de ayer con todos los concursantes tan maravillosos. El casting este año es formidable", ha sentenciado el comunicador. Y es que el arranque de edición tuvo muy pocos 'peros'.

"Aguanté hasta el final, fue una gran gala. Y me doy un puntito en la boca. Dije ayer 'veo a Terelu en baja forma, no sé lo que va a aguantar'. Pues ole sus narices. Me tengo que dar un punto en la boca", ha proseguido Joaquín Prat, gratamente sorprendido con Terelu Campos tras su actitud y su inesperado salto del helicóptero.

"Yo no daba un duro por que se tirase", ha admitido el periodista, que al repasar el salto de la colaboradora ha puesto el foco en un detalle nunca visto en 'Supervivientes'. "¿Y todos los vigilantes de la playa que van a asistir a Terelu cuando cae quiénes son? Parecía la infantería marina", ha bromeado.

Y es que se vio una imagen insólita cuando un equipo de rescate del programa se lanzó a por ella al mar una vez cayó al agua debido a que Terelu no puede nadar. "No puede nadar y le pusieron toda la seguridad del programa", ha apuntado Carmen Borrego. "Yo decía 'quién es toda esa gente'", ha comentado Joaquín Prat, un sentir que representa a muchos.