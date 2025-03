Horóscopo de hoy, sábado 1 de marzo de 2025: Predicción en los signos zodiacales este mes

Este fin de semana arrancamos marzo, y ya puedes adelantarte a saber tu porvenir en los ámbitos de salud, dinero, trabajo o amor en los próximos 31 días, con la predicción mensual del horóscopo el el tercer mes del año 2025 para todos los signos zodiacales: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio.

Según las previsiones de Esperanza Gracia hemos despedido febrero produciéndose la Luna Nueva en el signo de Piscis, y su energía ha impactado de lleno a los signos potenciando su sensibilidad y empatía.

En el calendario lunar de marzo de 2025 atravesaremos por cuatro fases lunares en total. Empezaremos con el Cuarto creciente, el 6 de marzo, bajo el signo de Géminis; la Luna Llena, el 14 de marzo, bajo la constelación de Virgo; el Cuarto menguante, el 22 de marzo en el signo de Capricornio y la Luna nueva el 29 de marzo, en el signo de Aries.

Este mes de marzo estará marcado además por el inicio de la primavera, el jueves 20 de marzo. Mientras que a la Luna llena de marzo, la última superluna de invierno, se la conoce tradicionalmente como la Luna del Gusano, un fenómeno astronómico que marca el primer día de primavera en el hemisferio norte. Además, el día 14 habrá un eclipse total de luna, mientras que el sábado 29 de marzo se producirá un eclipse parcial de sol.

Consulta aquí cómo te va a ir durante todo este mes, con los pronósticos del horóscopo de Esperanza Gracia en todos los signos del zodiaco desde el sábado 1 al lunes 31 de marzo de 2025:

Horóscopo mes marzo Acuario

Ese talento que tienes va a emerger este mes más fuerte que nunca. Todo lo harás con mucho entusiasmo y alegría, lo que repercutirá positivamente en los resultados que obtengas.

Puede que estés sometido a muchas presiones, pero vas a saber gestionarlas, y nada ni nadie va a apartarte del camino que te has trazado.

El benefactor Júpiter, muy bien aspectado durante todo el mes, te protege frente a los avatares del destino y te impulsa a avanzar más que nunca, algo que para Acuario resulta muy estimulante y liberador. Tu actitud sincera y algo excéntrica será la que haga que todo se active con tu sola presencia, atrayendo lo mejor hacia tu persona.

Este mes, Acuario, te encantará romper reglas y alejarte de todo lo que suene a conservador y conformista. El eclipse del día 14 te lanza a explorar nuevos caminos y te transmite una regeneradora energía, muy útil para liberarte de emociones y comportamientos que no te favorecen y dar la bienvenida a nuevas y prometedoras situaciones.

Tus días mágicos son el 24 y 25, en los que contarás con la protección de la Luna en tu signo, que te aporta un brillo especial y un poder de seducción increíble.

Horóscopo mes marzo Escorpio

Durante todo el mes vas a recibir los buenos aspectos del planeta Marte, y notarás que su estimulante energía te llena de impulso y vigor, y te empuja a ponerte en marcha y a coger las riendas de tu vida. Aquello que siembres te será devuelto con creces.

Escorpio, aunque, en ocasiones, estés sobrepasado y sientas que estás llegando al límite, tienes por delante un periodo fabuloso para llevar a cabo tus propósitos.

Este mes sentirás cómo el Cosmos te empuja a vivir experiencias que van a dar un aire nuevo a tu vida.

Si tu relación de pareja no está atravesando un buen momento, quizá sea bueno daros un tiempo y no forzar los acontecimientos. Eso os ayudará a comprender en qué estáis fallando y si verdaderamente queréis seguir apostando por vuestra relación.

El eclipse lunar del día 14 puede traerte la decepción con alguien que considerabas amigo, pero, a cambio, contarás con un grupo de amistades muy leales que serán un gran apoyo para ti. La llegada de la primavera traerá calma a tu vida y podrás solucionar conflictos con tu pareja o tu familia, así como cerrar viejas heridas que todavía te duelen.

Horóscopo mes marzo Aries

Te esperan cambios que tú vas a asumir con arrojo porque el planeta Mercurio, transitando por tu signo, potencia tu inteligencia para que tus brillantes ideas cristalicen con maravillosos resultados. Durante la segunda quincena del mes, Mercurio se pone retrógrado, invitándote a reflexionar sobre tus ideas, tu forma de comunicarte… Podrás equivocarte y dar pasos en falso, pero tendrás segundas oportunidades en las que demostrarás quién eres y que no vas a parar hasta ver tus sueños realizados.

Aries, este mes vas a tener muchas oportunidades, y tú, que eres tan aventurero y lanzado, vas a aprovecharlas todas, y vas a ir más allá de cualquier limitación. Cuidado con tu impaciencia; lo que deseas llegará a su debido tiempo.

Bajo el influjo del eclipse lunar del día 14, seguramente, sientas que tus energías bajan momentáneamente, pero este eclipse también te va a ayudar a despejar las dudas que te impedían conseguir algo que estaba casi al alcance de tu mano.

El día 20 ingresa el Sol en tu signo, y verás cómo tu vida comienza a tomar un rumbo imparable, donde te esperan grandes éxitos.

El día 29, el eclipse solar, que tiene lugar en tu signo, puede desestabilizarte, aunque sólo momentáneamente, ya que el Sol en tu signo te devuelve la estabilidad y el brillo con el que vas a conquistar todo lo que tengas en mente.

Horóscopo mes marzo Géminis

Con el tránsito del benefactor Júpiter por tu signo hasta el mes de junio, la suerte va a ser tu compañera de viaje, y notarás que tu vida está tomando el rumbo que tú querías. Pese a todo, nunca debes bajar la guardia, y esas dudas que, en ocasiones, te asaltan, debes alejarlas rápidamente de ti porque, de lo contrario, ese sueño que tanto persigues, de la noche a la mañana, puede desvanecerse.

Si en otro momento cualquier problema te parecía un mundo, con el Cuarto Creciente de la Luna, que tiene lugar en tu signo el día 6, derrocharás energía y vitalidad, y resolverás maravillosamente la situación más adversa que pueda darse. Verás que vibran muy buenas energías a tu alrededor y que todo se mueve a tu favor.

Ahora lo que más te importa es vivir el presente, y no vas a dudar en cerrar la puerta al pasado y a personas o actitudes que no te convienen.

Aunque el eclipse lunar, que tiene lugar el día 14, puede traerte tensiones en el ámbito familiar, tú vas a mostrarte muy conciliador y conseguirás que reine la armonía en tu entorno haciendo gala de tus grandes dotes comunicativas.

Desaparecerán los fantasmas que hace tiempo te perseguían y se abrirán nuevas puertas de futuro. Géminis, ya no hay excusas para no luchar por tus deseos. El eclipse solar del día 29 te ayuda a dejar atrás desilusiones y desencantos para que tu buena estrella siga iluminando tus pasos.

Horóscopo mes marzo Tauro

Con el planeta Urano en tu signo, todo tu mundo se halla inmerso en una etapa de transformación, de evolución, de grandes cambios; así que, cuanto menos te aferres al pasado, mucho mejor.



Tendrás la ocasión de reconciliarte con una persona con la que tuviste un contratiempo. Si la juzgaste de forma errónea tendrás la oportunidad de rectificar.



Tu capacidad para sobreponerte ante las adversidades, en sintonía con una corriente astral que te empuja a brillar y a darlo todo propicia un mes de marzo excitante y lleno de desafíos. No aplaces decisiones que exigen una actitud firme y rotunda.



Tauro, este mes te sentirás más dueño de ti mismo que nunca y lucharás por lo que quieres, sin pensar en lo que los demás esperan de ti. Un acontecimiento inesperado puede obligarte a reorganizar tu agenda.



Aunque el eclipse lunar, que tiene lugar el día 14, puede sacudir tu mundo interior, tu intuición va a estar muy despierta e iluminará tus pasos. Es el momento de perseguir tus sueños, con la certeza de que, con esfuerzo y mucha constancia, los vas a alcanzar.

Horóscopo mes marzo Virgo

Te espera un mes de marzo prometedor, marcado por el deseo de no quedarte anclado en tu zona de confort y de poner siempre el foco en aquello que favorece tu vida y tus intereses.

Aunque vas a poder demostrar lo mucho que vales, al mismo tiempo, vas a relajarte un poco con esa autoexigencia que te caracteriza y vas a permitirte ser menos analítico, ser menos autocrítico contigo mismo, cuando no se cumplan tus expectativas.

Por muy desbordado que estés, confiarás en ti mismo y serás capaz de llevar adelante todas tus iniciativas. Eso sí, no temas sentirte diferente a los demás y respeta tu propio ritmo y necesidades. Te conviene administrar bien tu dinero porque puede haber gastos imprevistos.

Virgo, este mes no vas a permitir que nada ni nadie frene tus ilusiones, pero debes estar muy atento al eclipse total de Luna, que tiene lugar en tu signo el día 14, para captar engaños y traiciones que aletean a tu alrededor. Además, este eclipse va a invitarte a cerrar etapas, a sanar heridas del pasado, a liberarte de todo lo que oprime tu corazón y no te deja ser tú mismo. Soltarás tus inseguridades y ganarás tranquilidad y confianza en ti mismo.

Horóscopo mes marzo Cáncer

Has estado durante mucho tiempo rompiendo muros y frenando envidas y traiciones, y, aunque te ha costado, al final, lo has logrado. Por eso, el destino este mes te invita a no aferrarte al pasado, a vivir más despreocupadamente, a disfrutar de los pequeños momentos que la vida te regala.

Aunque, a veces, tus fuerzas flaqueen, afrontas el mes de marzo con una vitalidad arrolladora, que te transmite Marte desde tu signo, donde permanecerá hasta el 8 de abril. Tus ilusiones emergerán con fuerza y podrás cumplirlas; empieza a mover los hilos para alcanzar el éxito.

Cáncer, te estás ganando a pulso todo lo que estás consiguiendo. Siéntete muy orgulloso contigo mismo por ello y no te dejes influir por amistades superficiales que intentan cambiar tu forma de pensar de la noche a la mañana. Sigue tus impulsos y esa maravillosa intuición que posees para decidir lo que más te conviene.

Ahora empiezas a ver con claridad que tú no has sido culpable, sino víctima de algo que te sucedió. Te vas a sentir apoyado por las personas que quieres.

Este año se van a producir dos eclipses de luna. El primero, tiene lugar el día 14 de este mes. Y como la Luna es tu regente, este eclipse te va a afectar poderosamente, empujándote a renacer de tus cenizas y a alejarte de algunas personas que ya no las quieres en tu vida.

Horóscopo mes marzo Piscis

Con el Sol en tu signo hasta el día 20, tienes por delante un periodo mágico y muy positivo, tanto en lo personal como en lo profesional.

Hasta el día 3, Mercurio transitará por tu signo y tú tendrás una actitud abierta y comunicativa, y estarás más inclinado a participar en la vida social. Y vas a plantar cara a las personas que intenten manipularte y vas a defender tus intereses con una contundencia increíble. No te vas a venir abajo ante nada y ése va a ser el secreto de tu éxito.

Aunque el eclipse total de Luna, que tiene lugar el día 14 en tu signo opuesto, puede poner a prueba tu equilibrio emocional, todo irá sobre ruedas si meditas bien tus acciones y actúas con sentido práctico.

A nivel sentimental, puedes tener la necesidad de comprometerte a nivel más profundo y experimentar nuevas emociones, y, si no tienes pareja, pueden surgir tentaciones inesperadas que te sumerjan en un mar de dulces sensaciones.

Con la llegada de la primavera y el planeta Neptuno, tu regente, en tu signo hasta el día 30, estarás intuitivo, creativo, optimista. Alguna nueva ilusión puede hacer latir con fuerza tu corazón. No esperes a que las cosas lleguen solas y lánzate a por lo que quieres dejando que tu intuición te guíe. Confía en el futuro y en tu suerte.

Horóscopo mes marzo Libra

Comienzas el mes bajo el influjo de la Luna creciente y notarás que una inmensa energía te invade, ayudándote a gestionar tu vida y a responder activamente a cualquier necesidad que surja. Cuentas, además, con los buenos aspectos de Júpiter, que atraen la suerte a tu vida y te ayudan a salir vencedor de cualquier contienda.

El planeta Venus, transitando enfrente de tu signo, potencia tu carisma y seducción, pero ten cautela porque está retrógrado y puede ocasionar enredos y desilusiones. Trata de controlar tus emociones y no cometas deslices.

Aunque te encanta relacionarte e interactuar socialmente, el eclipse del día 14 puede remover tus emociones, marcando un momento de cambios y renovación que debes afrontar con cautela y reflexión. Te conviene mantener la calma interior y dejar que los acontecimientos sigan su curso, sin permitir que tu entorno te fuerce a hacer algo que no quieres.

La Luna transitando por tu signo los días 15 y 16 te regala un momento maravilloso para que puedas cumplir alguno de tus sueños. Con la llegada de la primavera, vas a tener nuevas oportunidades de progreso, sólo tienes que atreverte y vencer tu indecisión para que no pasen de largo.

Horóscopo mes marzo Leo

Te aguarda un mes intenso, tanto a nivel personal como profesional. Para ti será como estar en una montaña rusa, pero tú vas a saber moverte al ritmo que te vayan marcando los vaivenes a los que te someterá la vida.

Las responsabilidades contraídas están mermando tus energías. Intenta desconectar de los problemas y cuídate porque tu salud se puede resentir.

Gracias a los maravillosos aspectos que te hace el planeta Mercurio la primera quincena de marzo, estarás muy ágil de mente y sabrás defender tus intereses, sin permitir que otros se adjudiquen méritos que son sólo tuyos.

El eclipse, que viene de la mano de la Luna Llena, el día 14, afecta a tu trabajo y a tu dinero. Te conviene ser cauto a la hora de tomar decisiones y controlar los gastos para no llevarte ningún sobresalto.

El eclipse de Sol, que tiene lugar el 29 de marzo, afecta a tu Casa IX, abriéndote la posibilidad de viajar y conocer a gente, pero si tienes que viajar, planifícalo con tiempo, porque puede haber imprevistos.

Leo, tú eres aventurero por naturaleza y este mes no tendrás ningún reparo en explorar territorios desconocidos, que te llevarán a la cima. En el camino, aunque va a haber altibajos y dificultades, tú nunca perderás de vista tus objetivos y lucharás por ellos con todas tus ganas.

Horóscopo mes marzo Sagitario

Puedes estar atravesando un momento de inestabilidad y altibajos, pero pronto la vida te va a sorprender con algo maravilloso. Mientras tanto, aleja de tu mente los pensamientos negativos, que sólo aumentan las dificultades, y no malgastes tus energías.

El planeta Mercurio, retrógrado en un signo de fuego como el tuyo, puede contribuir a que haya retrasos en tus planes y proliferen los malentendidos. Te conviene organizarte y dejarte ayudar por los que te quieren para no impacientarte y mantener la confianza en ti mismo.

Los dos eclipses que tienen lugar este mes, los días 14 y 29, pueden entorpecer algún éxito que ya acariciabas, pero nada podrá arrebatarte tu entusiasmo y optimismo, y vivirás momentos de disfrute y alegría en tus relaciones.

Los días 20 y 21, la Luna, que transita por tu signo, te empuja a replantearte tus verdaderos deseos y necesidades, y potencia tu sexto sentido. Sigue tus intuiciones porque serán muy certeras.

En la recta final del mes, vienen sorpresas y novedades que van a provocar algunos cambios que te vendrán de maravilla. Entre ellas, la llegada de buenos amigos que van a iluminar tu vida. Es el momento de iniciar algo nuevo que tienes en mente, con la suerte de cara.

Horóscopo mes marzo Capricornio

Tienes por delante un mes lleno de desafíos que pueden darte vértigo, pero si pones en ellos toda tu energía y voluntad vas a poder superarlos.



El tránsito del intrépido Marte por tu signo opuesto durante todo el mes contribuirá a que estés arrollador y dispuesto a asumir una gran carga de trabajo para que tus aspiraciones se cumplan. Incluso en momentos complicados, tu fuerza y vitalidad serán tan intensas que podrás superar cualquier inconveniente.



Con el eclipse lunar, que tiene lugar el día 14, y el eclipse solar del día 29, debes estar abierto a todo tipo de cambios y librarte de antiguos patrones de pensamiento, ésos que te dicen que las cosas sólo pueden hacerse de una determinada manera.



El Cuarto Menguante de la Luna en tu signo, el día 22, te ayuda a liberarte de obligaciones que no te satisfacen y a cerrar episodios de tu vida que te desestabilizan.



Capricornio, siéntete orgulloso de ti mismo porque, con esfuerzo y tenacidad, estás consiguiendo todo lo que te propones, y sin pedir ayuda. De todas formas, si te plantean algo que no ves claro, quizá sea el momento de dar un paso atrás y aguardar nuevas oportunidades.