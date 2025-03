'Bake Off' sufre esta inesperada (y dura) pérdida con su décima expulsión y elige a sus cuatro semifinalistas

'Bake off: famosos al horno' ha entrado en cuartos de final con la emisión de su décimo programa este lunes 10 de marzo que ha escogido a sus cuatro semifinalistas y ha expulsado de la carpa a un nuevo pastelero dejándole a las puertas de la semifinal en TVE, que se ha sumado a las eliminaciones de Cósima Ramírez, Finito de Córdoba, Mario Jefferson, Cristina Tárrega, Yurena, Mark Vanderloo, Isabel Gemio, Víctor Sandoval y Carmen Morales la semana pasada.

La gala 10 del concurso de repostería conducido por Paula Vázquez, con Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular al frente del jurado, ha sometido a sus concursantes a tres retos de alto nivel que se han complicado en un programa muy decisivo: la prueba de autor, prueba técnica y prueba fantasía.

En el primer reto de la noche, la prueba de autor, los pasteleros han tenido que reinterpretar durante 60 minutos su propia versión de un exótico y exquisito dacquoise japonés, una pequeña perla de la pastelería elaborado con un bizcocho de almendras, una crema diplomática y una salsa.

Para hacer su propia versión de este postre con forma de flor que debía tener reminiscencias japonesas han recibido la visita de la andaluza con raíces japonesas Noelia Tomosighe, que les ha dado una clase magistral sobre este sutil postre oriental. En esta prueba, el pinchazo más sonado ha sido el de Pol Espargaró, con su postre más desastroso tras atravesársele el dacquoise.

Posteriormente, los concursantes han tenido que enfrentarse a una nueva prueba técnica, en la que han debido replicar un jugoso y exquisito coulant de chocolate, también conocido popularmente como muerte por chocolate.

Lo más complicado ha sido controlar los tiempos de horneado de este postre sobre todo en el interior, y los pasteleros han contado con un tiempo total de cocinado de 60 minutos. Un reto en el que Pol casi prende un incendio, tras empezar a arder un bol metálico que había dejado sobre la placa.

Tras la cata a ciegas del jurado de 'Bake Off' de los cinco coulants, Mario Marzo se ha convertido en el peor pastelero del reto técnico al presentar un coulant excesivamente salado. Y las tres mejores elaboraciones han sido las de Pol Espargaró, Nagore Robles y Benita, coronándose con un triple empate en el puesto tres, sin haber ni un primero ni un segundo.

Una decisión que ha hecho enfadarse a Nagore Robles al considerarlo un veredicto injusto, y sostener que el suyo era el mejor postre. "Los moldes los habéis roto vosotros", ha clamado la colaboradora televisiva ante las críticas del jurado sobre su coulant tras haberse agrietado durante la cata. "Hemos pensado que era lo más justo", se han justificado los jueces ante los fallos cometidos a partes iguales por los tres concursantes.

Benita (Maestro Joao), décima expulsada de 'Bake Off'

Los pasteleros se han jugado su eliminación y la clasificación en la semifinal de la semana que viene en el último reto de la noche, la prueba fantasía. Este complicado tercer desafío ha consistido en hornear uno de los postres más delicados y elegantes de la pastelería, la deliciosa Pavlova. Han tenido que elaborar seis postres iguales con una ardua y cuidada presentación.

Durante una hora y 45 minutos minutos de cocinado los famosos han contado con una ventaja añadida. Y es que la carpa se transformaba en un improvisado campo de fútbol en el que los Hermanos Salinas, participantes de la anterior edición, han ayudado a los concursantes a añadir cinco minutos más de tiempo de cocinado para la última prueba a base de penaltis, y todos los pasteleros han ganado este tiempo extra. Por su parte, Mario Marzo como pastelero estrella de la semana pasada ha contado con la ventaja de ser el único que ha podido disponer de dos hornos.

Finalmente, y tras presentar y probar todos los postres, Eva, Paco y Damián se fueron a deliberar para decidir quién tenía que ser el décimo expulsado de esta edición de 'Bake Off'. No obstante, primero han dado a conocer el último delantal de pastelero estrella de la temporada, siendo Nagore Robles quien se hacía con el delantal azul por tercera ocasión.

Y después de anunciarse al mejor pastelero de la noche, llegaba el momento de confirmarse quién era el último eliminado. Los jueces han señalado a los dos pasteleros en zona de peligro: Benita y Mario Marzo. Finalmente, el jurado comunicaba que el último pastelero en abandonar la carpa de la segunda edición de 'Bake off: famosos al horno' era Benita. A pesar de su enorme evolución se marcha tras diez semanas en la competición una de las pasteleras más queridas y quedándose a las puertas de los dos programas finales. Además, se ha conocido quiénes son los cuatro famosos que pasan a la semifinal: Nagore Robles, Pol Espargaró, Mario Marzo y Lidia Torrent.

"Dar las gracias a mis compañeros y compañeras, al jurado y por supuesto a ti Paula. Este lugar a donde he llegado espero que sí sea el camino y apoyo de muchas personas que sepan que tienen la posibilidad de hacer la vida. Gracias a TVE y la productora por admitir con tanta categoría la diversidad, porque ahí hay gente que va a decir para adelante y sobre todo a la gente mayor que os dejan arrinconados. Me llevo a todo este puñado de gente, gracias 'Bake Off' por haber puesto mi corazón al horno", se ha despedido la vidente entre lágrimas dirigiéndose a cada uno de los semifinalistas antes de colgar definitivamente el delantal.