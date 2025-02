'Bake Off: Famosos al horno' expulsa al más débil y polémico en la recta final de la edición en su gala 8

TVE ha ofrecido este lunes 24 de febrero el octavo programa de 'Bake off: famosos al horno' tras 'La Revuelta'. El talent show que enfila ya la recta final de su segunda edición en La 1, ha vivido la expulsión de un nuevo pastelero, que se ha sumado a las eliminaciones de Cósima Ramírez, Finito de Córdoba, Mario Jefferson, Cristina Tárrega, Yurena, Mark Vanderloo e Isabel Gemio la semana pasada.

La gala 8 del programa de repostería presentado por Paula Vázquez, con Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular al frente del jurado, ha recibido de nuevo en los fogones a Pol Espargaró, tras la sustitución temporal de Garbiñe Muguruza durante dos galas al motocicista. Por segunda semana, los pasteleros se han tenido que enfrentar hasta a tres retos: prueba de autor, prueba técnica y prueba fantasía.

En el primer reto de la noche, la prueba de autor, han tenido que cocinar durante 70 minutos una generosa focaccia rellena con carne o verduras cocinadas, y además de elaborar la masa de cero han tenido que incluir en el relleno ingredientes como una mayonesa casera, fiambres, quesos o salsa de frutas. Tras el veredicto de los jueces, han deslumbrado sobre todo las focaccias de Nagore Robles y Benita.

Posteriormente, han tenido que batirse en la prueba técnica, en la que han tenido que replicar un postre que les ha producido mucho respeto y responsabilidad: una tarta de limón y merengue, que es la tarta preferida de Eva Arguiñano. Los pasteleros han contado con la clase magistral de la jueza para adornar la tarta, pero cada uno de ellos han tenido que ganarse la receta completa cantando 'Yo quiero bailar', el gran éxito de las invitadas de la noche, las cantantes Sonia y Selena.

Después de los 60 minutos de cocinado los concursantes se han sometido a una cata a ciegas del jurado de 'Bake Off', y las siete tartas de limón han sorprendido, estando muy igualadas y con un "nivel muy alto". Víctor Sandoval ha repetido ostentando el título de peor pastelero del reto técnico, pese a protagonizar su mejor noche. Y las dos mejores elaboraciones han sido las de Pol Espargaró y Benita, aupándose el piloto como el mejor pastelero por la mínima.

Víctor Sandoval, octavo expulsado de 'Bake Off' y Benita, pastelera estrella

Los pasteleros se han jugado la permanencia en el tercer reto de la noche, la prueba fantasía. Esta última prueba ha consistido en elaborar una tarta con vegetales durante 90 minutos. Después del elevado nivel de las dos pruebas anteriores este reto de eliminación ha sido determinante para el veredicto final del jurado.

Una prueba que ha contado con una complejidad extra, cuando el jurado les ha pedido que arriesgasen dando a sus tartas las formas del vegetal elegido, "para ganar más puntos". Además, han tenido que innovar escogiendo vegetales menos conocidos. Desde tartas cuyo elemento principal ha sido el aguacate, la chirivía, la remolacha o el maíz.

Finalmente, y tras probar todas las tartas, Eva, Paco y Damián se fueron a deliberar para decidir quién tenía que ser el octavo expulsado de esta edición de 'Bake Off'. No obstante, primero han dado a conocer a la pastelera estrella de esta semana, siendo Benita (Maestro Joao) quien se hacía con el delantal azul por segunda vez tras su tarta de palomitas, poniendo en valor su "regularidad impresionante en todas las pruebas".

.@maestro_joao repite como pastelera estrella ⭐️:



"A toda la gente mayor que está sola, que está necesitada, discriminada, este delantal azul es para que lo lleve toda esa gente". 🥹#BakeOffRTVE



— La 1 (@La1_tve) February 25, 2025

Y después de conocerse al mejor pastelero de la noche, llegaba la hora de conocerse quién era el peor concursante, y por tanto el eliminado. "Lo tenemos clarísimo", han adelantado los jueces, señalando a los dos pasteleros en zona de peligro: Víctor Sandoval y Lidia Torrent, que pese a ser una de las favoritas recibía un toque de atención al no mostrar evolución.

Por último, el jurado comunicaba que el último pastelero en abandonar la carpa de la segunda edición de 'Bake off: famosos al horno' era Víctor Sandoval. El histórico y polémico colaborador de 'Sálvame' ha presentado una "tarta fea y nada atractiva. Con desproporción en el sabor. Y con el bizcocho como en el primer programa", han sentenciado los jueces. No obstante, su progresión en el concurso ha sido indiscutible, lo que le ha llevado a permanecer durante ocho semanas en la competición.

"Aplaudid que por fin me voy. Para mí es un sueño estar donde estoy. Que me llevo yendo desde el primer programa, ya querrían muchos llegar hasta el octavo programa. Mi evolución es brutal. Gracias por aguantarme. Ya he llorado mucho en mi vida y no quiero llorar más", se ha despedido entre lágrimas antes de colgar el delantal. "Se le va a echar de menos", han coincidido sus compañeros y el equipo de 'Bake Off'.