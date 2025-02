Tras la cancelación de 'Caiga Quien Caiga', Lorena Castell tiene proyecto inmediato en RTVE

Si bien 'Caiga Quien Caiga' prometía un regreso por todo alto, su aventura en los domingos de Telecinco ha durado menos de lo esperado. Lorena Castell, Pablo González-Batista y Santi Millán se despedirán del formato este domingo 2 de marzo siete programas después, y la presentadora ya tiene claro cuál será su siguiente paso profesional tras su fallida aventura en Mediaset.

Desde su llegada a la parrilla de la cadena, el nuevo 'Caiga quien caiga' no convenció a la audiencia y relegó el debate de 'GH DÚO' hasta pasadas las 23:30 horas. Esto, sumado a que la audiencia actual no ha sabido reconectar con el fenómeno que arrasó hace más de veinte años, ha terminado traduciéndose en su cancelación una semana antes de la llegada del debate de 'Supervivientes 2025'.

Lorena Castell visitará 'Maestros de la Costura' en TVE pocos días antes del final de 'Caiga quien caiga'

Y tras poner fin a su breve período en Mediaset, Lorena Castell saltará de forma puntual a TVE este jueves, 27 de febrero con su aparición en una de las grandes apuestas de la cadena en esta temporada. La vedette visitará 'Maestros de la Costura Celebrity', la versión 'all stars' del concurso de confección de La 1 que está enfrentando a rostros como Eduardo Casanova, Carmen Farala y Rosa López entre patrones, telas y agujas.

Pero la presentadora no será la única invitada especial de la noche, ya que llegará acompañada del sombrero Betto García. Y en esta entrega, el jurado no solo pondrá a prueba las habilidades de los aprendices, si no los vínculos que han creado tras las primeras semanas de concurso con sus compañeros. La principal prueba de este jueves consistirá en versionar una chaqueta, además de viajar hasta Oviedo para realizar la prueba por equipos.

Sin embargo, la presencia de Lorena Castell y su compañero en el taller de costura no cobrará importancia hasta la última fase de la noche. Antes, en la primera prueba, contarán con la visita del diseñador de interiores Lorenzo Castillo, que aconsejará a las parejas para crear la chaqueta 'Perfecto', una chupa de cuero que revolucionó el mundo de la moda en 1928. Y es que, incluso Alejandro G. Palomo se unirá al reto atreviéndose a hacer su propia versión en esta complicada prueba.

El papel de los invitados en la prueba de expulsión

Más tarde, frente a la Catedral de San Salvador en Oviedo, los aprendices de 'Maestros de la Costura' se encontrarán con la diseñadora de moda asturiana Celia Bernardo, que les guiará mientras, por equipos, tratan de replicar uno de los diseños de su última colección. Pero el plato fuerte de la noche llegará cuando vuelvan al taller, pues tendrán que confeccionar un conjunto de ropa interior femenina y un tocado o sombrero a juego con los consejos de Castell y Betto García, en una prueba de fuego que determinará quién es el expulsado.