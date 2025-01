Lorena Castell ('Caiga quien caiga') sentencia en exclusiva la guerra de David Broncano y Motos: "Basta ya"

'Caiga quien caiga' emite su segunda entrega este domingo en Telecinco para ofrecer una nueva dosis de humor y actualidad en horario nocturno, a las 22:00 horas. Con un enfoque irreverente y un formato dinámico, 'CQC' no solo repasa los eventos más destacados de la semana, sino que lo hace con la chispa y el desparpajo que caracteriza a sus presentadores. En esta nueva temporada, el programa mantiene su esencia de humor ácido y comentarios afilados sobre la actualidad.

A la cabeza de este espectáculo, Lorena Castell se ha convertido en una de las grandes protagonistas. Junto a Santi Millán y Pablo González Batista, la comunicadora lidera la nueva mesa de presentadores, aportando su estilo único y su capacidad para mezclar entretenimiento con crítica social. Su presencia ha sido clave para mantener la frescura del programa, logrando conectar con una audiencia que busca reírse de lo que ocurre en el mundo con un toque irreverente. La ganadora de 'MasterChef Celebrity 7', conocida por su agudeza y su capacidad para improvisar, ha logrado consolidarse como una de las voces más divertidas y auténticas de la televisión, y 'Caiga quien caiga' es el escenario perfecto para que brille cada domingo.

Lorena Castell, 'Caiga quien caiga'... ¿Quién va a caer?

LORENA - Bueno, pues no sé, no vamos a decir que vaya a caer nadie. Yo creo que la gente va a decidir si ha caído o no. Lo bueno es que a mí me gusta, que la gente ya conoce el formato, hay mucha gente que a lo mejor puede tener más recelo para el público o no, pero por la boca muere el pez.

¿Pero más recelo por el historial?

LORENA - Claro, el historial, entonces puede haber gente que entrevistemos que te caiga mejor, que te caiga peor, pero bueno, también están este tipo de programas para que de repente valores y a lo mejor ese día estás sembrado y tienes otra opinión.

No me dio tiempo por edad a ver el programa y me he estado informando. He leído que Wyoming reconoció que el programa llegó a censurarse por presiones del Gobierno. Es fuerte la influencia que tenía.

LORENA - Es totalmente real, claro. Pero bueno, es verdad que en esta parte del programa, en este programa nuevo, por así decirlo, en esta etapa, vamos a tocar muchos palos. Es verdad que en el anterior también se tocaban muchos palos, lo que pasa que como bien decíamos, en la memoria colectiva solo queda que fue muy incisivo con la política. Vamos a tener reportajes de política, pero afortunadamente hay muchos más reportajes, como bien decía, por ejemplo, Ana, que nos vamos a meter en reportajes de investigación, Carles Tamayo, reportajes con estafas. Hay microformatos dentro del formato que creo que también son muy interesantes y, sobre todo, de la mano de unos reporteros que son maravilla. La verdad que el casting es increíble.

¿A ti quién te pondría más "cachonda" ver con las gafas, a Pedro Sánchez o a Ayuso?

LORENA - Ninguno de los dos. Pero supongo que me gustaría ver con las gafas a los dos. Porque cuando uno se pone las gafas, igual la visión cambia y me gustaría saber también si los dos son capaces de responder a las preguntas incisivas de Violeta. Me gustaría que todo el mundo tuviese una parte para mojarse, la verdad.

Eso hoy en día yo veo que escasea. Tenemos como mucho postureo.

LORENA - Bueno, pues al final es que es un poco descontextualizar al famoso, y digo famoso porque no vamos a referirnos solamente a la política, preguntándole otro tipo de cosas, que a lo mejor, de repente, cuando te preguntan una cosa que no te esperas en un contexto en el que tú estás muy centrado, véase una alfombra roja o alguien presentando una película, véase una persona entrando al congreso a la hora de trabajar, cuando le preguntan una cosa que no te esperas, te vuelve loco. Y las respuestas, la verdad es que son maravillosas. Ahí quiero ver yo a la gente.

Vais a exponer a la gente su verdadera cara.

LORENA - Como bien estábamos diciendo, la tele hoy en día está muy polarizada. Aquí vamos a ir con y contra todos. No va a ser una cosa de izquierda, derecha, de centro, arriba. Lo que no queremos es que nadie caiga o caiga quien caiga. O sea, se va a repartir mucho el juego.

Esto a la hora de hacer el trabajo de guion, sobre todo, y de decidir hacia dónde se va, entiendo que tiene que ser difícil.

LORENA - Pero tú piensa que tampoco, o sea, de momento no hay entrevistas como pactadas, o sea, de momento es como pillar a la gente, entonces tú no sabes a quién vas a pillar ese día.

Pero decidir el que se emite luego, eso sí que es consciente.

LORENA - Pero eso no lo decido yo, no soy la persona adecuada para esta pregunta. Pero bueno, ya te digo, no hay favoritismos con nadie. O sea, que la gente no se piense que es un programa de… No, no es un programa de nada, es un programa de información general, un resumen semanal de noticias y todo siempre tratado con humor. O sea, que a la gente no le parezca un sopor ver las noticias.

Sí, que en ese sentido sois equidistantes con la política.

LORENA - Porque ya te digo que luego si preguntas cuánto contenido hay de política, a lo mejor es, no lo sé, un 10%, un 20%, dependiendo del programa y dependiendo de la actualidad del momento, porque para eso hay nueve reporteros, y que cada uno trae una cosa diferente y salen en todos los programas, así que si haces cuentas, para 60 u 80 minutos, que no sé cómo decía Jaime cómo se va a repartir, no le da tiempo a tanto.

Bueno, una de las preguntas que casi falta que aparezca en el CIS es 'La revuelta' o 'El hormiguero'. ¿Qué opinas tú de la batalla televisiva que ha habido en estos meses?

LORENA - No voy a entrar porque la verdad es que los programas son programas y me encantaría que todos los programas funcionasen, porque al final, no quiero entrar en una guerra, ¿sabes? Porque al final, cuando la gente opina, es "Como ojalá les vaya mal, eso va a ser una mierda", es que está mal porque estamos pensando como en la cadena y estamos pensando como en el programa y es el hate por el hate y al final tiene que haber mucha gente que le gusten diferentes programas porque hay contenido para aburrir. Entonces, si queremos que la gente no se vaya a las plataformas y queremos que la gente se mantenga en la tele, lo que hay que dar es una oferta, una variedad de programas. Entonces, no es o este programa o este, no, es este programa y este, porque los dos ofrecen cosas diferentes, así que yo creo que ya basta de preguntar esta guerra y que podamos trabajar todos, porque es verdad, no solo somos las personas que estamos frente a la cámara, es que trabajan muchas familias detrás de eso. Entonces, se cae ese programa. No, es que son muchas familias que se van a la calle. Entonces, si pensásemos más en global, probablemente no habría tanto hate, que es una lástima.

LORENA - A mí, sinceramente, ya esa pregunta… Claro, es que no es vetar a uno de los dos programas, es que te puede gustar uno o te puede gustar el otro. Yo tengo amigos en uno y tengo amigos en el otro. Tengo gente que trabaja delante de las cámaras y fuera de las cámaras. Y es que eso, al final, es hacer al público que entre en una guerra de odio, de hate. Aparte, eso no va conmigo.

¿Hay alguna pregunta que tú hoy en día o preguntas que crees que no proceden? Mismamente con tus reporteros, que tú les dijeras: "No me parece bien que se hagan estas preguntas"

LORENA - Pues yo creo que se puede hacer todo tipo de preguntas y que la gente que recibe la pregunta puede decir: "Pues a esto prefiero no contestarte". Y no porque la gente diga "Pues prefiero no contestarte" es "Pues anda que no se moja, pues anda que…". No, es que hay que también dejar a la gente, que ya que se deja entrevistar pueda permitirse el lujo de decir no te voy a contestar, porque eso puede, pues yo qué sé, que no le interese en ese momento, o que no le apetezca, o que esté aburrida de las mismas preguntas, que es que también puede pasar.

La última etapa de 'CQC' estaba presentada por tres mujeres y en este caso vuelven los hombres a ser mayoría. ¿Cómo está siendo la presencia de la mujer en el mundo de la comedia?

LORENA - Es comedia, pero también es investigación. Aquí tenemos periodistas como Ana, como Violeta, como Irene, periodista deportiva, como Paula Pua, tenemos a gente que se va a meter en todos los ámbitos. Entonces, no es tanto cómo está la mujer ahora, es que la mujer ahora está como tiene que estar, que es repartido. De hecho, son dos chicos en la mesa y yo, pero hay seis chicos y seis chicas en el programa. Creo que es como deberían ser las cosas, porque hay las mismas mujeres y los mismos hombres haciendo lo mismo, por lo tanto, ¿por qué no podemos convivir y hacer un programa como este? Perfecto, a iguales.

Pero me refiero a que en la mesa principal son dos hombres y tú, una mujer.

LORENA - Yo estoy encantada, a Santi lo conozco de hace un montón, Pablo también me encanta y creo que está muy bien repartida la mesa. Cada uno va a tener un personaje, cada uno va a tener presencia con su personalidad y yo creo que cada uno le vamos a dar nuestro toque.

¿El famoso al que te encantaría verle con las gafas de 'CQC'?

LORENA - A los de aquí me encantaría a todos, pero supongo que internacionales. No voy a mojarme porque sé que Paula ha salido al internacional. Cuando haga Paula el primer internacional te diré a quién se las que ha dado que me han encantado. Bueno, hemos visto alguna cosa ya con Johnny Depp que le dio la guitarra, que también está montado muy guay, o sea, que también no solamente es el trabajo del reportero o la reportera, sino que también es la edición, que también es que es muy guay. Así que os animo a que lo veáis, pero se vienen eventos internacionales que vais a flipar.

He querido fantasear con que Paula se las pone a Donald Trump.

LORENA - Escucha, no van a ponerle las gafas a nadie. Ya lo ha dicho Irene, de momento no se reparten gafas. Van a intentar robarlas en las alfombras y no, no va a pasar. De momento solo las van a mostrar. Y luego ya si se quieren comprar ellos unas y ponérselas ya les pasa la producción donde tienen que comprarlas.

Vuelves a primera línea y vuelves con un formato como este. ¿Tienes esto de las mariposillas en el estómago?

LORENA - Bueno, yo estoy contenta. Es un formato que tiene todos los ingredientes para que sea un éxito y luego lo importante es que la gente lo vea. O sea, al final hay sitios a los que tú no puedes llegar. El trabajo está bien hecho, el guion es brillante, los reporteros son increíbles. Yo, desde el trabajo que yo puedo aportar, desde mi profesionalidad, te diría que es un 10. Pero bueno, ahora ya, si lo ve la gente o no lo ve la gente, nosotros no podemos hacer nada, lo que sí que podemos es estar orgullosos de tener un programa.