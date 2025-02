'Ni que fuéramos' señala los problemas de Mediaset con 'Supervivientes 2025' para cerrar el casting

El próximo jueves 6 de marzo comienza la aventura de 'Supervivientes 2025'. Es decir, solo quedan ocho días para el estreno de la que será la gran apuesta de Telecinco para esta primavera con el reto de mantener las buenas audiencias que ha cosechado 'La isla de las tentaciones'.

Hasta este miércoles, Telecinco ha confirmado la identidad de once supervivientes que se tirarán del helicóptero. En concreto, el estilista Pelayo Díaz, la colaboradora Makoke, el ex jinete Álvaro Muñoz Escassi, el cantante Almácor, la actriz Beatriz Rico, la hija del mayoral de Cantora Laura Cuevas, el ganador de 'Maestros de la costura 3' Joshua Velázquez, el actor Álex Adróver, la influencer y ex de 'La isla de las tentaciones' Rosario Matew, la ex concursante de 'MasterChef' Samya y la ex Miss Universo España Ángela Ponce.

De este modo, todavía falta por conocer la lista completa de 'Supervivientes 2025'. Son muchos los nombres que se han rumoreado desde hace semanas y faltarían por confirmarse algunos de ellos como Montoya, Anita y Manuel González de 'La isla de las tentaciones 8' u otros como Antonio Montero o incluso Terelu Campos.

Sin embargo, parece que hay problemas a la hora de cerrar el casting del reality. O eso es lo que ha asegurado el periodista Juanma Fernández durante la Quickie ronda de 'Ni que fuéramos'. "El casting de 'Supervivientes' no está cerrado porque ha habido problemas de última hora. El director general de Mediaset ha tirado el casting porque considera que se parece en exceso a 'La isla de las tentaciones'", informaba.

"A día de hoy hay vacantes por cerrar y se está trabajando corre que te corre para conseguir esos últimos nombres que hagan aún más potente el casting, que ya de por sí me parece que es uno de los mejores que se han conseguido en los últimos años", apostillaba Fernández.

De esta forma, según apunta 'Ni que fuéramos', Alberto Carullo, el nuevo director general de Mediaset, habría descartado a algunos de los participantes de 'La isla de las tentaciones 8' como concursantes de 'Supervivientes 2025' y estaría tratando de cerrar algunos otros nombres reclamo que llamen la atención del público de cara al estreno.