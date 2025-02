María Patiño sorprende con su giro de opinión sobre David Broncano que pocos vieron venir

Ya es habitual que en 'Ni que fuéramos ('Sálvame')' se hagan eco de vez en cuando de las entrevistas que hace David Broncano el día anterior en 'La Revuelta'. Así, este jueves durante la Quickie Ronda, el espacio de María Patiño comentaba la conversación del presentador de TVE con Aitana Ocaña.

En concreto, 'Ni que fuéramos' se detenía en comentar el momento en el que Aitana y David Broncano hablaron de la prensa del corazón y cómo se interesaban por sus vidas privadas. Así, el cómico recordó una anécdota curiosa que le pasó una vez. "La última vez que nos siguieron, Silvia les dijo que nos casábamos el 25 de agosto en los lagos de Covadonga, todo inventado en el momento, por supuesto", comentaba.

Unas palabras que hicieron que Aitana sacara una sonrisa y comentara que iba a poner en práctica esa táctica para ver si así la prensa del corazón le daba un poco de tregua. Una actitud que a María Patiño no le hizo ninguna gracia tal y como ha recalcado este jueves en su programa en Canal Quickie y Ten.

"Es verdad que ambos, pero sobre todo Broncano, hablan desde una cierta superioridad moral. Tiene una superioridad moral porque él, probablemente, considera que este tipo de género no es importante, cuando es un entretenimiento similar al que él hace, donde él es un maestro, por cierto", empezaba cuestionando María Patiño.

Pero lejos de quedarse ahí, la presentadora de 'Ni que fuéramos' incidía en su crítica a Broncano. "Esa superioridad moral no me gusta, pero no me gusta ni en Broncano ni en determinados intelectuales que consideran que hablan desde una atalaya que no es la que creo les corresponde", recalcaba.

"Centrándome en lo que he visto, diferencio a las personas que tienen interés público como consecuencia de su profesión con las personas que generan ese interés porque viven de esta profesión. Dicho esto, vi un tono jocoso y no hiriente en ella, por eso me molestó más lo que dijo Broncano. A mí sí me molestó", añadía al respecto María Patiño.

Al escucharla, Kiko Matamoros no dudaba en replicarla para dar la cara por el presentador de 'La Revuelta'. "Cualquier persona tiene derecho a decir que desprecia este trabajo, incluso yo lo hago porque considero que no aporta nada socialmente, más que un mero entretenimiento vacío", refrendaba el tertuliano. "Sí, y yo tengo derecho a decir que esa superioridad moral a mí no me gusta", le contestaba Patiño.

Finalmente, María Patiño aprovechaba para confesar algo que le molestó de su visita a 'La Revuelta' junto a Belén Esteban hace unos meses. "Cuando yo fui allí me sentí muy cómoda, y además me encanta cómo trabaja Broncano, pero hay veces que...", comentaba. "Eso de preguntarnos qué nos ha pasado (con Sálvame en Telecinco)... Hombre, no, tú sabes perfectamente lo que nos ha pasado. Esa ignorancia forma parte de su estilo, pero a mí, como me ha costado muchísimo trabajo estar dónde estoy y me encanta lo que hago y respeto a mi espectador, el que se entretiene consumiendo esto, no me gusta esa superioridad camuflada de ignorancia", sentenciaba.