Horóscopo de hoy, jueves 20 de febrero de 2025: Predicción en todos los signos zodiacales

Alcanzamos el tercer y penúltimo jueves del mes de febrero de 2025. Y te adelantamos cuál va a ser el porvenir de cada signo del zodiaco en los ámbitos de salud, dinero, trabajo o amor, según la predicción diaria del horóscopo para hoy 20 de febrero. Entérate aquí de cómo le va a ir a tu signo: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario o Capricornio.

Según las previsiones de Esperanza Gracia, hoy se alcanza el Cuarto Menguante de la Luna, en el signo de Sagitario. Esta nueva fase lunar nos ofrece un buen momento para hacer cambios que van a mejorar nuestra vida. Además, los signos Acuario, Piscis y Libra son los más afortunados.

Descubre ya lo que van a deparar los astros a todos los signos zodiacales según los pronósticos del horóscopo diario de este jueves, 20 de febrero de 2025:

Horóscopo diario jueves Acuario

Las circunstancias te van a ser muy propicias y tú tendrás muy claro hacia dónde orientar tus esfuerzos. El éxito no tardará en llegar. Segundas oportunidades en tu vida amorosa; aprovéchalas.

Horóscopo diario jueves Escorpio

No permitas que la desconfianza o el miedo bloqueen tus oportunidades, y déjate llevar por lo que te dicte tu corazón. Las relaciones sociales serán más gratificantes si te abres y compartes tus sentimientos.

Horóscopo diario jueves Aries

Eres puro fuego, y no habrá nada que pueda detenerte si te has propuesto conseguir algo. Quien cae en tus redes se queda en ellas. Con Venus en tu signo, tu poder de seducción está en todo lo alto.

Horóscopo diario jueves Géminis

El pasado puede volver a tu vida y remover heridas que no han cicatrizado del todo. Atento y protégete para no sufrir. No descuides tu salud mental y aprende a relajarte, que las tensiones que tienes a tu alrededor te pueden pasar factura.

Horóscopo diario jueves Tauro

La suerte está de tu parte, así que aprovecha al máximo tus posibilidades y trabaja tu autoestima porque será el motor que te permita llegar donde te propongas. Emociones, sentimientos, impulsos e instintos estarán a flor de piel.

Horóscopo diario jueves Virgo

Si nadie ocupa tu corazón, puedes vivir una relación intensa y muy apasionada. Te darás cuenta de cuáles son tus límites reales, que no siempre coinciden con los que tu mente se empeña en marcar. Confía en tu fuerza interior y triunfarás.

Horóscopo diario jueves Cáncer

Cuidado con tus impulsos porque el planeta Marte en tu signo te revoluciona un poco, y puedes actuar de forma incontrolada. Estás un poco confuso, pero tu pasión por vivir y por sentir te devolverán la sonrisa.

Horóscopo diario jueves Piscis

Explora nuevos horizontes y frecuenta ambientes desconocidos porque puedes conocer a gente increíble. Es un buen momento para pedir perdón o rectificar, si crees que has sido injusto con alguien que quieres.

Horóscopo diario jueves Libra

Puede estar gestándose un proyecto que te va a aportar la energía y la ilusión que necesitas. En tus relaciones habrá armonía y felicidad, y sabrás disfrutar de lo que te ofrece la vida sin poner barreras a tus sentimientos.

Horóscopo diario jueves Leo

Te conviene ser muy cauto en tu economía porque pueden llegar gastos que no tienes previstos y que pueden ponerte en un aprieto. En el amor, te mostrarás dispuesto a pasar página para dejar paso a experiencias nuevas y gratificantes.

Horóscopo diario jueves Sagitario

La positiva energía astral que hay enfrente de tu signo favorece tus planes y conseguirás meterte en el bolsillo a todo el mundo. Sigue tus corazonadas, que serán muy acertadas, y tómate la vida con calma.

Horóscopo diario jueves Capricornio

Vive tus emociones con más naturalidad y dale salida a tus sentimientos, a esos impulsos que sueles reprimir por miedo a que te hagan daño. Lo importante es que creas en ti, y así tus posibilidades de éxito se multiplicarán.