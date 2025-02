El desgarrador relato de Adrián Rodríguez en su lucha contra las drogas y el precio pagado de 'Los Serrano'

Este domingo, 23 de febrero, entre otros temas, 'Fiesta' ha contado con la presencia de Adrián Rodríguez. El actor de multitud de series como 'Los Serrano', 'Física o Química' o 'El chiringuito de Pepe' reapareció en televisión tras años alejado del foco mediático, y lo hizo para sincerarse como nunca antes sobre su relación con las adicciones.

Nada más comenzar la entrevista con Emma García, el también exconcursante de 'Supervivientes' confesó que, en el pasado, se vio envuelto en una espiral de alcohol, fiestas y drogas. De esta forma, sigue los pasos de su compañero de 'Los Serrano' Víctor Elías, quien recientemente publicó un libro hablando de su adicción a las drogas y de cómo consiguió superarlo.

"Empecé muy joven en todo este mundo. Yo era demasiado pequeño para gestionar esta locura de fama, dinero y demás. Un niño que de repente conoce todo el mundo, que desde fuera se ve de una manera, desde dentro se ve totalmente distinto. Uno intenta hacer las cosas lo mejor que puede, pero hay ese vacío que uno siente", comenzó diciendo Adrián Rodríguez en el programa de 'Fiesta' respecto al precio pagado de la fama de 'Los Serrano'.

Adrián Rodríguez se abre en canal sobre su adicción a las drogas

Conmocionada por la sinceridad de su invitado, Emma García le preguntó: "¿Cuándo uno dice que no estoy bien?". A lo que el actor respondió que, cuando regresó de 'Supervivientes', "la situación era insostenible. La cabeza se me iba cada vez más. A medida que vas creciendo vas cogiendo un camino que no debes tomar y del que es muy difícil salir". "Mi carrera de actor se fue torciendo a medida que yo empecé a desviarme del camino correcto. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a pasar de participar en series de éxito a estar en OnlyFans?", se preguntó a sí mismo.

Además, confesó que aunque pidió ayuda hacer un par de años, aún continúa en proceso de rehabilitación: "Pedí ayuda y en ello sigo. No se puede decir que esté recuperado. Sigo en el proceso y aprendiendo a curarme de esta enfermedad. Pensé que ya estaba preparado para dedicarme a esto, a ayudar, y no era así. He ido muy rápido y cuando corres demasiado pasa lo que pasa, te confías. He tenido que empezar de cero de nuevo". "Te cuesta hablar de esto, ¿verdad?", quiso saber la presentadora. Siguiendo con su sinceridad, el actor reconoció que "al final cuando la enfermedad va a más, te metes en cosas por conseguir dinero. Vas en automático".

"Me confié. Creo que estoy mejor de lo que estoy. Al principio lo tomas como un juego, como un niño que empieza a probar cosas, experimentar a la vida. Al final se convierte en una dependencia para pasármelo bien", prosiguió su relato Adrián Rodríguez. "Cuando vas rompiendo barreras, vas viendo que tu vida queda en un segundo plano y es lo único que quieres", añadió el que fuera cantante de Santa Justa Klan junto a sus compañeros de 'Los Serrano'.

"Hay muchos jóvenes que empiezan a tontear con las drogas", recordó Emma García, quien también quiso preguntarle por su futuro como actor. "Mi carrera de actor ya se verá. De momento, tengo que estar recuperándome y luego ya decidiré", sentenció el actor, dejando claro que, en estos momentos, lo principal es su salud.