Emma García le para los pies al sobrino de Ana Rosa por lo que suelta de las audiencias de 'Fiesta'

Después de que hace dos semanas, Kike Quintana visitara 'Fiesta' para promocionar el nuevo 'Tardear' y ya cuestionara al programa de Emma García por las audiencias que hace cada fin de semana en Telecinco; este domingo el colaborador regresaba al espacio y volvía a liarla.

"Yo vengo con un objetivo", advertía Kike Quintana ante Emma García mientras que la presentadora aseveraba que la otra vez que visitó el plató no dudó en decir lo que le salió la gana y revolucionó el programa. "Yo vine un primer día a presentarme y a que me aceptases, estuve bien y hoy a lo que vengo es...", seguía diciendo el colaborador.

Al verse en pantalla junto a Emma García, Kike Quintana no dudaba en vanagloriarse de lo buena pareja que hacían. "Mira qué parejón, es que esto en este programa es lo que hace falta para que la audiencia hago pum para arriba, esto es gloria bendita", soltaba el sobrino de Ana Rosa.

"Oye te digo una cosa no estamos mal con la audiencia", le replicaba Emma García. "Ni bien tampoco y yo he venido a que eso cambie", defendía Kike. "Estamos más bien que mal, si tenemos que elegir estamos más bien que mal. Ahora que siempre se puede estar mejor y yo agradezco todo", sentenciaba Emma dando la cara por las audiencias del programa.

"Por apostillar, yo diría regulinchi", terminaba diciendo Kike Quintana sobre la audiencia de 'Fiesta', que aunque es cierto que en su última semana mejoró bastante, este sábado volvió a bajar hasta el 8,8% sin llegar a los 800.000 espectadores.

Emma García anuncia a Kike Quintana como nuevo colaborador de 'Fiesta'

Tras ello, Kike Quintana no dudaba en decir que su objetivo era convertirse en colaborador de 'Fiesta'. "Pero yo he venido aquí a firmar el contrato", recalcaba. Pero antes de conseguir un puesto en el programa, Emma García le avanzaba que se iba a tener que enfrentar a algunos de los colaboradores del programa como Paloma Barrientos o Bea Jarrín, que estaba muy molesta con él.

Finalmente, 'Fiesta' dejaba en manos del público del plató la decisión de si querían ver a Kike Quintana como colaborador y aunque en su mayoría votaban que sí algunas personas aseguraban que no. "No quiero que vengas porque te metes mucho con la gente y eso no me gusta", confesaba Marisol, una espectadora.