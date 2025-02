Kike Quintana, sobrino de Ana Rosa, carga contra 'Fiesta' y sus audiencias: "La gente se duerme"

Con el regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas de Telecinco, 'TardeAR' efectuará un giro de 180 grados a partir de este lunes. Es por eso que Kiko Quintana se pasó este sábado por 'Fiesta' para adelantar a los espectadores cómo será esta nueva etapa del magacín conducida por Verónica Dulanto y Frank Blanco. Sin embargo, el sobrino de la periodista terminó excediéndose al poner en un aprieto a Emma García y su equipo acusando al programa de "aburrir".

Acostumbrado a arrasar con todo, incluso con su tía, en su sección de fila zero en 'TardeAR', Kiko llegó a 'Fiesta' dispuesto a revolucionar el plató con su aplastante sinceridad. "Me gusta mucho este plató porque tiene otra luz y creo que es lo que me viene bien a mí. Vengo de la oscuridad a aquí, que no lo entiendo bien porque tampoco hacéis mucha audiencia", señaló el periodista, dejando algo descolocada a la presentadora.

El sobrino de Ana Rosa Quintana arremete contra todos en 'Fiesta' y le tienen que parar los pies

"Como sigas así...", espetó Emma García, dejando entrever que le invitarían a abandonar el plató. Pero las insinuaciones de la presentadora no amedrentaron al sobrino de Ana Rosa, que estaba decidido a aconsejar al espacio de Telecinco. "Esto de fiesta tiene poco. Esto es un salón de té. Necesita un poco de caña… A este programa le hace falta un poco de movilidad", señaló con sorna.

Mientras el resto de colaboradores le observaban con gesto serio, el comunicador continuó con su 'roast' más desenfadado al espacio de fines de semana de la cadena. "Yo ofrezco alegría porque empezáis a las cuatro y a este ritmo que lleváis la gente se duerme. Si tenéis audiencia es porque no cambian de canal", aseguró Kiko Quintana antes de señalar a una de las colaboradoras en concreto.

"El problema de este tipo de gente es que su sentido del humor es con ataques y no me gusta. No entiendo por qué tiene este pronto desagradable cuando él es muy agradable y muy buen chico", espetó Paloma Barrientos, frenando en seco las intenciones de continuar del sobrino de Ana Rosa. Pero la periodista no se quedó ahí en su reprimenda al invitado.

"¿Tú trabajas aquí o trabajas en la competencia en otra cadena? Me da la sensación de que en vez de ganar puntos te estás yendo al hoyo y arrancas etapa el lunes. Tienes que ser empático y cariñoso como lo eres en la intimidad. A estos niñatos hay que acostumbrarles a tener educación", terminó exponiendo con gesto serio Barrientos, que despidió con mal sabor de boca a Kiko Quintana. Sin embargo, Emma García le deseó buena suerte en la nueva etapa del programa para finalizar su paso por 'Fiesta'.