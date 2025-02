Emma García interrumpe el directo de 'Fiesta' y denuncia una falsa noticia sobre ella: "Mentira"

Un sábado más Emma García se ha puesto al frente de 'Fiesta'. Sin embargo, en esta ocasión, la presentadora ha abandonado el tono afable y distendido al que nos tiene acostumbrados para ponerse seria y denunciar haber sido víctima de una 'fake news'. Todo se producía mientras el programa avanzaba una noticia relacionada con Victoria Federica.

La nieta del rey emérito ha protagonizado una tensa conversación con unas personas que intentaban fotografiarla junto a su novio, con el que se encontraba en un restaurante. Los colaboradores han debatido sobre si esto que tanto molestó a la influencer se podría denunciar o no. A raíz de esto, Emma García ha alzado la voz para hacer su propia denuncia.

Emma García denuncia haber sido víctima de una 'fake new'

"Circula por ahí una 'fake new’, o sea, una mentira sobre mi familia que quiero desmentir", empezó diciendo, muy seria, la presentadora de 'Fiesta'. Algo que sorprendía, y mucho, a sus compañeros. Aunque no ha querido entrar en detalles, lo que ha dejado claro es que no piensa quedarse callada ante lo que está circulando sobre ella. "Quiero desmentirlo desde este momento y decir que, efectivamente, no es cierto", ha asegurado.

"Ya está, ahí lo dejo, es mentira", sentenció Emma García. Tras esto, los colaboradores comenzaron debatiendo sobre la polémica protagonizada por Victoria Federica. Algo que, según Mónika Vergara, "nos ha dejado a todos descolocados". "Las cosas hay que decirlas y hay que zanjarlas. Y no hay que dar más detalles", zanjó la comunicadora vasca. Y es que, lamentablemente, las 'fake new' están a la orden del día y nadie se libra de ellas.

Emma García es muy celosa de su vida privada y son contadas las ocasiones en las que ha hablado de su familia en su programa. Una de esas veces fue el pasado mes de noviembre, cuando quiso mandar un mensaje muy especial a su suegro, que estaba atravesando un momento delicado. "Aprovecho para enviarle un mensaje al abuelo de mi hija, que es mi suegro que está en el hospital. José Mari, un muxu (beso en euskera) muy fuerte", comentaba en aquel momento la periodista.