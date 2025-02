Muchos captan lo mismo de Victoria Federica ante su "sospechoso" triunfo en 'El Desafío' de Antena 3

Este viernes, 31 de enero, Antena 3 ha emitido una nueva entrega de 'El Desafío' en la que Victoria Federica se ha convertido en una de las grandes protagonistas. Y es que la joven se ha tenido que enfrentar al reto más complicado de la noche, 'Fuga extrema'. Se trata de una claustrofóbica prueba en la que se tenía que sumergir en un tanque de agua helada y tintada de rojo.

Dentro del tanque había nueve tapones, que cerrarían ocho caños de agua que caía sin cesar. Uno de los nueve tapones era falso. La urna se iría llenando, y al llegar al tope, la concursante tendría 30 segundos para salir. De lo contrario, la abrirían y saldría sin haber conseguido superar la prueba. Este reto ya lo hizo en la edición anterior Adrián Lastra, quien no lo logró superar.

"Solo viendo la urna desde fuera ya te da respeto, imagínate cuando te metes", reconocía Victoria Federica durante los ensayos, donde solo consiguió superarla una vez con agua caliente y otra vez con agua fría. La nieta de los reyes eméritos confiesa que lo prefiere con agua caliente, pero el cristal se empaña y no se puede ver cómo ejecuta la prueba.

Antes de arrancar el desafío, la influencer reconocía a Roberto Leal: "Estoy muy nerviosa, no sé ni qué decir". Sin embargo, estaba decidida a superarla. Su coach, Jorge Ventosa, explicó que tienen una señal: si da tres golpes estaría pidiendo parar y que le abrieran la urna. "Me ha pedido que aunque lo haga no le abra", aseguraba Ventosa, poniendo de manifiesto las ganas que tenía la concursante de superarla.

Victoria Federica deja sin palabras a los miembros del jurado

Contra todo pronóstico, debido a lo mal que la fue en la prueba de apnea, Victoria Federica logró tapar todos los caños. Visiblemente emocionada por lo conseguido, la joven se abrazó a su coach. "Increíble", celebraba el presentador del concurso de Antena 3, pidiendo una ovación para ella. "Estoy contenta, porque lo había conseguido solo una vez", explicaba la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar. "Sonsoles (Ónega) no paraba de agarrarme del brazo, y me ha hecho un cardenal aquí y otro aquí, y eso demuestra la tensión que hemos vivido", analizaba Juan del Val.

Por su parte, Pilar Rubio definió lo ocurrido como "la prueba más angustiosa que hemos sufrido en 'El Desafío'". Incluso reconocía que no sabía si Victoria estaba bien, o si estaba desorientada dentro de la urna: "Me ha parecido complicadísimo. Y lo has hecho con un par de ovarios. Los pelos de punta", sentenciaba la miembro del jurado.

En el último segundo, Victoria de Marichalar logra superar su desafío colocando todos los tapones y escapando de la jaula 🫣 #ElDesafío pic.twitter.com/C8wmd8n8iQ — El Desafío (@eldesafioA3) January 31, 2025

División de opiniones en redes ante la prueba de la influencer

Sin embargo, entre los usuarios de las redes sociales ha habido opiniones para todos los gustos. Si bien la mayoría de los comentarios era halagos a Victoria Federica por su valentía, también había quien tachaban al programa de favoritismo hacia la sobrina del rey Felipe VI.

Mi bañera con un sólo chorro se llena más rápido que la urna que le han puesto a Victoria Federica. #ElDesafío — 🦇 (@Viic_Sanchez) January 31, 2025

Me parece tongo lo de Victoria Federica si lo comparamos con Adrian. #eldesafio pic.twitter.com/w0QZMREZ67 — Antitelebasura2020 (@Antitelebasura1) January 31, 2025

Tengo muchas cosas que decir sobre el desafio de Victoria Federica porque fue demasiado descarado todo #ElDesafío — NAY💓|🐰B.BUNNY🐇|♡ORMA👽🛸 | 🇵🇷❣💙 | (@NayssyDreams_) January 31, 2025

X no hablar tb de q el nivel del agua con la q empezaron era diferente, la de Adrián estaba más llena que la de Victoria. Además de q Adrián en 1 minuto y medio ya tenía la pecera llena y Vicroria durante 2 minutos el nivel del agua no subió y permaneció en ese nivel. SOSPECHOSO. pic.twitter.com/8ObrGLefd4 — NAY💓|🐰B.BUNNY🐇|♡ORMA👽🛸 | 🇵🇷❣💙 | (@NayssyDreams_) January 31, 2025

Faltan casi todos los retos pero Victoria Federica tiene que ganar el programa de hoy. Que agonía de prueba dios mío #ElDesafio — henry (@henryhenndrix) January 31, 2025

#ElDesafío #ElDesafío Para todos los que critican a Victoria.. que si los chorros lentos que si no sé qué…que les metan a ellos en una urna cerrada con agua helada y te llegue hasta el cuello y tengas que buscar tapones y uno no valga…el mejor desafío de la noche sin duda👏🏻👏🏻 — Anita (@LlamameTowanda) January 31, 2025

Se viene tongo q esto lo gana al final Victoria???



#eldesafio pic.twitter.com/AY0EMNV7um — Antitelebasura2020 (@Antitelebasura1) January 31, 2025

Muy merecidos los tres dieces de Victoria Federica, es una prueba muy difícil y arriesgada 👏🏻👏🏻👏🏻#ElDesafio — Ana 🛼💔 (@ann_10_03) January 31, 2025

Hoy Victoria se ha merecido mucho ganar

Las cosas como son #ElDesafío — Mamenmetieneloka. Sra. de González (@natafonso68) January 31, 2025