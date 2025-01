Victoria Federica alza esta queja a la organización de 'El Desafío' por la injusticia del jurado

Este 24 de enero, Antena 3 ha emitido una nueva entrega de 'El Desafío', el programa líder de la noche del viernes. En esta edición, el formato presentado por Roberto Leal cuenta con caras muy conocidas de la crónica social, como Manuel Díaz 'El Cordobés', Genoveva Casanova, Feliciano López o Victoria Federica.

Precisamente esta última ha protagonizado el momento más tenso de la gala de este viernes. Su desafío consistía en maniobrar un coche de alta gama marcha atrás, sobre unas estrechas vías de tren y sin la ayuda de espejos amplificadores. La nieta de los reyes eméritos completó el recorrido sin dañar el vehículo. Aunque terminó agotada, como así reconoció ella misma: "Después de esto me voy al fisio. Me duele todo, hasta el alma".

Debido a la dificultad de la prueba, la influencer daba por hecho que obtendría una buena nota por parte de los miembros del jurado: Santiago Segura, Pilar Rubio y Juan del Val. Sin embargo, el director cinematográfico fue muy duro con la joven, otorgándola una baja puntuación, por lo que no consiguió entrar en el Top 3 de los mejores números de la noche.

La sobrina del rey Felipe VI se tuvo que conformar con la cuarta posición en la tercera gala que ganó 'El Cordobés' después de recibir dos 5 de Juan del Val y Santiago Segura, y un 6 de Pilar Rubio. Ante la pregunta de Roberto Leal sobre su valoración, Victoria Federica mostró su carácter y espetó: "Mejor me callo".

Victoria Federica muestra su peor cara con el jurado de 'El Desafío'

Victoria Federica se encara con Santiago Segura.

Sin embargo, acto seguido rectificaba y decidía no morderse la lengua: "No, no. Muchas gracias. Sé que vuestro trabajo es súper difícil. Pero, Santiago, el otro día me prometiste que me ibas a puntuar bien". "Más adelante", le contestó Segura. Algo que gustó todavía menos a la joven, quien insistió: "Me dijiste que en la siguiente que me ibas a puntuar bien. Ahora me debes dos".

"Es que te he puntuado bien, esto está muy bien. A mí me ha gustado más el número de Genoveva", reconocía el miembro del jurado. "Es broma, es broma", sentenciaba Victoria Federica, dando por zanjado el asunto y regresando a su sitio con el resto de concursantes.