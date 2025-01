Emma García dice 'basta' en 'Fiesta' tras lo que sucedió en directo: "Hay que pedir disculpas"

Este sábado se cumple una semana desde que Ágatha Ruiz de la Prada la lío parda al pronunciar unas desafortunadas palabras sobre los gitanos en su visita a 'Fiesta'. Un comentario completamente reprochable que pasó desapercibido y que ni Emma García, ni la dirección del programa, ni los colaboradores reprocharon.

Fue el lunes cuando se lío la mundial cuando rostros famosos como Lolita o Pitingo clamaron contra el programa de Telecinco y sobre todo contra Ágatha cuando Emma García no dudó en lanzar un comunicado en sus redes sociales pidiendo perdón y asegurando que en ese momento estaría hablando con la directora porque no escuchó lo que dijo la diseñadora.

"En nombre de 'Fiesta' y como presentadora del programa, pido sinceras disculpas por las desafortunadas palabras de Ágatha Ruiz de la Prada el pasado sábado. Entiendo vuestro malestar y vuestro dolor y me da mucha rabia no haberlo escuchado en directo (en ese momento debió de decirme algo por pinganillo la directora y no nos enteramos ninguna de las dos) porque no lo hubiéramos dejado pasar, os lo aseguro", escribía la presentadora.

Este sábado, 'Fiesta' ha abordado la polémica que tanto ha dado que hablar durante toda la semana a raíz del ataque de José Manuel Díaz-Patón a Lolita al tratar de defender a su pareja. Y Emma García no ha dejado escapar la ocasión para volver a disculparse ante la audiencia.

Emma García, rotunda tras lo sucedido con Ágatha Ruiz de la Prada: "Me duele"

De primeras, la presentadora no dudaba en hacer un duro reproche tanto a Omar Suárez como a Marisa Martín Blázquez pues ambos reconocían que sí que escucharon el comentario de Ágatha pero no se atrevieron a decir nada. "Que pena que no dijisteis nada, de verdad qué pena", les decía Emma. "Yo me arrepiento muchísimo", reconocía el colaborador.

"Lo primero de todo es que entendemos perfectamente el malestar en el pueblo gitano. Porque a mí me duele. Es verdad que tenemos una serie de estereotipos que se lanzan, probablemente quiero pensar sin ninguna intención, pero que hacen daño", recalcaba Emma García.

"Se siguen utilizando y ahí somos responsables los que trabajamos en un medio público y en un programa", incidía la presentadora. "Es que yo estoy harto de escuchar que si trabajo como chinos, vas echa una rumana. Es que las utilizamos así y son micro racismos basta ya", explotaba Luis Rollán. "Por no hablar de los micro machismos", apostillaba la presentadora.

Tras ello, Emma García no ha dudado en reiterar su perdón ante toda la audiencia. "Sabéis lo rotunda que soy, a mí no se me hubiese pasado ese tipo de comentario porque me duele", les comentaba a sus compañeros. "Hay que pedir disculpas las veces que hagan falta. Todo nuestro respeto y todo nuestro cariño. Lo vuelvo a decir porque es mi deber como presentadora de este programa. Pido mil disculpas y entiendo perfectamente la molestia. Vamos a estar todos atentos con este y otros temas porque hacemos y nos hacemos daño", sentenciaba.