La exclusiva de 'Fiesta' sobre Carlo Costanzia que le pone en jaque: "Nos ha agredido"

Carlo Costanzia vuelve a estar en el centro de la polémica, y no precisamente por su recién estrenada paternidad junto a Alejandra Rubio. Y es que un paparazzi ha denunciado en 'Fiesta' haber sido víctima de una agresión por parte del hijo de Mar Flores.

Este sábado, 25 de enero, Emma García ha entrevistado, en exclusiva, a este paparazzi, que ha preferido no revelar su identidad por miedo a represalias. Este explica que todo sucedió el pasado jueves, cuando siguieron a Mar Flores hasta casa de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, donde comenzaron los problemas.

"Llega el momento, abrimos el maletero y empezamos a sacar los objetivos. Sacamos los más potentes para poder hacer la imagen mejor. En ese momento noto y veo que empiezan a llovernos huevos, a mí me pone la chaqueta, el jersey y el equipo de trabajo pringado. Me quedo sorprendido, me asomo y veo que por la ventana en la que habíamos visto a Carlo, hay una cortina moviéndose", revela el paparazzi. Fue entonces cuando decidieron sacar fotos para recolectar lo pruebas de lo que estaba pasando.

Un paparazzi denuncia una agresión por parte de Carlo Costanzia

Según el profesional, "lo que más nos preocupa es que a nosotros nos han agredido". Y no dudó en mostrar las fotografías del coche lleno de huevos y yogures. "Mar tuvo que haber avisado a Carlo de que la estábamos siguiendo, porque a nosotros no nos dio tiempo a bajar del coche antes de que Mar entrase en el garaje. La única persona que sabía que había prensa era Carlo Costanzia", asegura el paparazzi agredido.

Además, deja claro que "no es la primera vez que esto ha sucedido. Le molesta que estemos ahí, le encanta provocar, es así. Carlo Constanzia es el perfil de provocador con la prensa". "No es la primera vez, estoy aquí, soy paparazzi y no quiero dar la cara, pero esto hay que contarlo", sentencia en 'Fiesta'.

Alejandra Rubio, por su parte, se ha enterado en directo de esta acusación hacia el padre de su hijo, y no ha dudado en salir en su defensa. Ha sido Marisa Martín Blázquez, colaboradora de 'Fiesta', la que se ha puesto en contacto con ella para conocer su versión de los hechos. Inmediatamente, la joven le ha mandado un mensaje para desmentir esas graves acusaciones.

"Pero si el jueves Carlo no estaba en casa jaj. Me parto en serio. Yo fui a trabajar y él estuvo todo el día en el estudio", ha dicho la periodista, leyendo el mensaje de la hija de Terelu Campos. De esta forma, Alejandra deja claro que es imposible que se produjera tal agresión que denuncia el paparazzi.