Carlo Costanzia atiza sin despeinarse a 'Ni que fuéramos' ('Sálvame') y su rajada se hace viral

Tras convertirse en padre junto a Alejandra Rubio, Carlo Costanzia ha regresado a los platós de la mano de 'De Viernes'. Y aunque el hijo de Mar Flores mantiene la puerta de su vida privada abierta para el espacio de Telecinco, tiene claro a qué programa de corazón no concedería jamás una entrevista. Y así lo dejó claro en un vídeo para las redes sociales del formato conducido por Bea Archidona, donde cargó de lleno contra 'Ni que fuéramos'.

La historia entre el nuevo 'Sálvame' y el recién estrenado padre no invita precisamente al entendimiento. Ya durante los primeros meses de relación con la hija de Terelu Campos y con su embarazo como la gran exclusiva del año, el espacio conducido por María Patiño solía acampar en la entrada de la casa del actor, esperando constantemente a su salida para conseguir unas declaraciones.

Carlo Costanzia vuelve a la carga contra 'Ni que fuéramos'

Por lo que Carlo Costanzia no ha dudado en dejar claro que no tiene buen trato con 'Ni que fuéramos' ni guarda buen recuerdo de esas invasiones a su privacidad. Cuando durante un vídeo para las redes sociales de 'De Viernes' le preguntaron por "un personaje del corazón que detestes", el hijo de Mar Flores no se lo tuvo que pensar dos veces.

Esto es muy sencillo. Odia a los de “Shhh” (no es capaz ni de decir los nombres) porque dejan al descubierto lo trilera que es toda su familia y como se mueven.



En vez de tanto Sócrates que se ponga a leerse un libro para no hacer el ridículo



"Podría decir muchos… Me voy a mojar con todo el programa de 'Shhh'", señaló con media sonrisa refiriéndose de forma directa a 'Ni que fuéramos'. Por lo que parece que aún perdura la tensión desde la incómoda entrevista que protagonizó junto a Marta Riesco desde el portal de su casa, amenazándoles con una demanda si grababan el interior de la vivienda.

Antes de que Carlo Costanzia regresase al plató de 'De viernes' la semana pasada, María Patiño y el equipo de 'Ni que fuéramos' volvieron a la carga contra la pareja de Alejandra Rubio destapando una de sus principales exigencias de cara a su visita: el veto a Terelu Campos. "A Terelu no la quiero a mi lado, ni sentada ni al comienzo del programa, ¿ha quedado claro?", aseguró la presentadora en palabras del actor la semana pasada en 'Ni que fuéramos'.