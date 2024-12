María Patiño destapa el veto de Carlo Costanzia a Terelu Campos en 'De Viernes' que desmonta su idílica relación

El pasado viernes, 23 de diciembre, Carlo Costanzia regresaba a '¡De viernes!'. Fue su primera entrevista tras convertirse en padre junto a Alejandra Rubio. Sin embargo, María Patiño ha desvelado los dos vetos que impuso el hijo de Mar Flores durante su entrevista en el programa nocturno de Telecinco.

Ha sido en 'Ni que fuéramos' donde la presentadora ha explicado que la relación entre Carlo Costanzia y su suegra, Terelu Campos, no sería tan ideal cómo nos están haciendo creer. Según la periodista, "el pasado viernes se anunció la entrevista de Carlo Costanzia. En ese programa, ¿quién trabaja? La abuela Terelu".

"Los guionistas y el director estaban pensando cómo empezar el programa. Así que toman una decisión: apertura a las 22 horas de la noche con Carlo Costanzia abriendo el programa y con una pared partida, donde estará la abuela Terelu", continuó explicando María Patiño en el programa vespertino de Ten.

El veto de Carlo Costanzia a Terelu Campos, según María Patiño

Sin embargo, "llegan las 21 horas y Carlo abre la puerta de Telecinco y el director le comenta esa idea con Terelu. 'No, Terelu a mi lado, no. Terelu no comparte pantalla conmigo', le dijo Carlo". "El director tiene problemas, así que le dan una segunda opción y es si al final Terelu podría sentarse en el mismo sofá de Carlo al final de la entrevista. ¿Qué dice Carlo a esta propuesta? 'No, no quiero a Terelu a mi lado, ni sentada ni al principio del programa', le contestó Costanzia", continuó contando Patiño.

La presentadora de 'Ni que fuéramos' desconoce la reacción de Terelu Campos al recibir este veto de su yerno, del que siempre ha hablado maravillas después de que se convirtiera en padre junto a su hija. No obstante, María sí que ha explicado que el director de '¡De viernes!' le comunicó a la colaboradora que el italiano declinó empezar el programa con ella y que no quería que se sentara a su lado.

Entre otras cosas, Carlo Costanzia contó que no puede dormir con Alejandra Rubio ya que tiene que pasar las noches en el centro penitenciario. Cabe recordar que el joven cumple condena por un delito de fraude desde hace más de un año en régimen de semilibertad: "Es lo que toca, pero ya queda menos. Creo que las cosas tienen que hacerse de la manera correcta. Voy a terminar lo que me queda de condena hasta el último día, en marzo, aunque la crea injusta, pero tengo que dar ejemplo".