Santi Acosta pide a la dirección de 'De Viernes' silenciar a Bárbara Rey tras lo que suelta de Lequio

Bárbara Rey se ha enfrentado a cara de perro con Alessandro Lequio en su entrevista en directo en Telecinco y le ha sacado a relucir el asunto de los malos tratos a bocajarro, dando lugar a una situación en plató en la que Santi Acosta, el presentador del formato, ha tenido que intervenir pidiendo a la dirección que le bajaran los micros a la vedette.

"Considero que el chantaje al Rey no es un comportamiento legítimo pero considero mucho peor los malos tratos", ha soltado con retranca la entrevistada. "¿Que sufriste de tu marido?", ha reaccionado el conde. "Y que han sufrido también otras mujeres", ha añadido ella con sorna, encaminándose hacia su feroz ataque hacia el tertuliano.

"¿De quién?", ha repreguntado Lequio. Una interpelación que le ha venido al pelo a Bárbara Rey para despacharse a gusto contra él y exponer su pasado: "Todos tenemos Google y se pueden meter y buscar las cartas de la vergüenza de Alessandro Lequio". "Este no es el tema, te lo he dicho al principio del programa Bárbara", le ha frenado Santi Acosta, que le había advertido seriamente un rato antes con no entrar en cuestiones privadas.

"Has reconocido que has pegado a mujeres y, quien quiera verlo, desde aquí hago un llamamiento para que lo vea todo el mundo", ha proseguido la murciana sin hacer caso al presentador. Además, se ha levantado de su asiento y, mirando a cámara, ha pedido al público que movilizara en redes el vídeo en el que Lequio admite esos comportamientos a los que ella hacía referencia. "Así no, así no", se escuchaba por lo bajo a Acosta.

BARBARÁ REY SE ACABA DE GANAR A ESPAÑA.



Grande Barbará #BarbaraReyMiVerdad3 pic.twitter.com/AMtCFWBtQX — COMENTO TV 📺 (@comentemostele) December 24, 2024

"Yo jamás he sido denunciado, juzgado ni condenado por ningún delito; aquí la única persona que ha sido condenada a dos años de prisión por un delito de alzamiento de bienes eres tú", le ha confrontado Alessandro tras ese fuerte señalamiento.

"Lo que no sé es cómo existe todavía alguna televisión que contrata a este señor"

Santi y Beatriz Archidona han intentado cortar ese enganchón y callar a Bárbara para que no siguiera enredando con un tema que no concernía al programa, pero ella no se ha cortado en asestar un grueso e incontestable palo a Mediaset y a los espacios televisivos del grupo que tienen a Alessandro Lequio entre sus filas: "Lo que no sé es cómo existe todavía alguna televisión que contrata a este señor".

En ese momento, Santi Acosta se ha puesto más serio y ha solicitado bajar inmediatamente el micrófono de Bárbara para zanjar ese asunto y continuar con la entrevista: "¿Le bajáis el micro, por favor?", ha clamado. "¿A mi? ¿A mi?", ha reaccionado sorprendida la entrevistada ante ese acto de censura.