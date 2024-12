Terelu Campos se plantó en 'De Viernes' y se negó a abordar este tema: "Me vais a permitir…"

Este viernes, 6 de diciembre, Terelu Campos no ha acudido a su puesto de trabajo en '¡De viernes!', pero tenía una razón de peso. Y es que, apenas unas horas antes, su hija, Alejandra Rubio, daba a luz a su primer hijo junto a Carlo Costanzia, convirtiendo a su madre en abuela primeriza.

Pese a no estar en el plató, la colaboradora ha conectado en directo con el programa de Santi Acosta y Bea Archidona para explicar cómo ha ido todo, cómo se encuentra su hija y, sobre todo, cómo se enfrenta a su nuevo papel de abuela. "Primero muchas gracias a todos, gracias por todos los mensajes de felicitaciones. Están todos muy bien, Alejandra, el bebé y Carlo", ha comenzado diciendo, muy sonriente.

Además, ha querido dejar claro que no va a ser una abuela pesada: "Les doy su espacio, más de lo que os imagináis. No estoy para ser una carga, pero quiero ayuda y liberar. He estado en el momento que tenía que estar y sigo estando. Encantada de la vida". Respecto al nombre de su nieto, que se llamará Carlo, como su padre, Terelu Campos ha reconocido que "es algo que sabía desde el primer momento. Yo creo que hay una tradición familiar y la respeto. Soy de tradiciones y me ha parecido muy bien. Si en mi familia hubiera habido una tradición mi hija la hubiera respetado".

Terelu Campos se niega a abordar un tema en 'De Viernes'

Sobre cómo se encuentra su hija, la periodista se negó a dar más detalles y se plantó a la hora de hablar más del tema. "Está agotada, aunque esta tarde se ha recuperado bastante. Del parto, me vais a perdonar, pero creo que le pertenece solo a ella contarlo y estaría feo que le robara ese momento". De esta forma, ha preferido no entrar en detalles y dejar que sean los papás los que lo cuenten en su momento: "Se han comprometido a contarlo".

Tras la enhorabuena de sus compañeros, Terelu Campos confiesa que "me siento muy orgullosa de mi hija y de Carlo, han formado un tándem de ayuda y compañerismo que ha sido fundamental". Sobre cómo fue ese momento en el que vio a su nieto por primera vez, ha dicho que "tengo que reconocer la verdad, mi primera preocupación era mi hija. Cuando entré a verlos me dirigí a mi hija para que me dijera que estaba bien. Después ya cogí a Carlo bebé y di la enhorabuena a Carlo".

La colaboradora asegura que no se ha cruzado con Mar Flores

La colaboradora ha dado la bienvenida a su primer nieto en el mismo hospital en el que se convirtió en madre, hace ya 24 años. "Ha cambiado todo mucho en 24 años. Ahora ellos están en la sala de dilatación. Antes estabas en la habitación. No hay posibilidad de que nadie esté. Es más angustioso y el momento es angustioso hasta que vienen a decirte que ha nacido porque piensas que llevas muchas horas esperando a que te lo digan. Yo amo a mi bebé Carlo, pero mi hija es muy hija. Tengo una especial debilidad por mi hija", reconoce.

Por último, Terelu Campos ha explicado que no ha acudido al programa porque ella también está cansada. Y también ha contado que ha consensuado con su hija y su yerno las horas de ir de visita, por lo que los abuelos no se han cruzado, ya que se han repartido los horarios: "Yo iba a ir antes hoy, pero necesitaban descansar. Lo mejor para ellos es que yo llegara más tarde para que ellos en el intervalo entre unos abuelos y otros descansaran".