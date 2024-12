Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ya son padres de su primer hijo

'Ni que fuéramos' eran los primeros en dar la exclusiva este jueves. Alejandra Rubio estaba ingresada en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz para dar a luz a su primer hijo junto a Carlo Costanzia. Finalmente ha sido la revista 'Hola' la que ha confirmado la noticia de que el pequeño ya ha venido al mundo.

La hija de Terelu Campos ingresaba este miércoles a primera hora de la mañana en el Hospital donde, horas después, daba la bienvenida a su primer hijo, un niño que ha convertido en abuelas a Terelu Campos y a Mar Flores. Precisamente esta última era la primera en visitar a los felices papás esta misma mañana.

Alejandra Rubio convierte a Terelu Campos en abuela

Tras un rato en el interior, la madre de Carlo Costanzia ha abandonado la clínica. A la salida, se ha mostrado muy emocionada ante los medios de comunicación que hacían guardia a las puertas. La modelo ha contado que el recién nacido "se encuentra muy bien", al igual que la recién estrenada mamá. Además, aunque sin querer entrar en detalles, ha confirmado que el pequeño se llamará Carlo, como su padre y su abuelo.

La que todavía no se ha pronunciado al respecto ha sido la otra abuela, Terelu Campos. Aunque no hay imágenes de ella, sí que se sabe que se encuentra desde ayer junto a su hija, a la que no ha dejado sola en ningún momento. Aunque la noticia del embarazo pilló por sorpresa a ambas abuelas, las dos están muy ilusionadas con la llegada del pequeño. El nacimiento de su primer hijo junto a Alejandra Rubio llega en un momento muy complicado para Carlo Costanzia, ya que este mismo jueves conocía la triste noticia del fallecimiento de su amigo, el actor José de la Torre, tras unos meses enfermo. Juntos protagonizaron la serie 'Toy Boy'.