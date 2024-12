El nuevo 'Sálvame' destapa todo el negocio que Alejandra Rubio pretende hacer con su parto

Con el nacimiento de su primer hijo a la vuelta de la esquina, Alejandra Rubio ya se encuentra en casa, lejos de los focos de 'Vamos a ver' para descansar antes del gran día. Sin embargo, como Belén Esteban desvelaba este martes en 'Ni que fuéramos', puede que la pareja se esté preparando para algo más que para convertirse en padres. Al parecer, los dos jóvenes ya están grabando un documental sobre su relación y el mediático embarazo.

Las exclusivas eran el hilo conductor de 'Ni que fuéramos' este martes por la tarde, que arrancaba con Belén Esteban en cabeza, advirtiendo que la familia Campos iba a ser el tema estrella de la jornada. Y es que, como ha podido mostrar el espacio de Quickie en primicia, las grabaciones del documental de Alejandra y Carlo ya han arrancado.

Las cámaras del programa han cazado a la pareja por la calle en una estampa de lo más acaramelada, siguiendo las instrucciones de la grabación del documental. "Lo está realizando Cuarzo", aseguró Belén Esteban sobre el proyecto secreto de Alejandra Rubio, que aún no tiene fecha de estreno. Fue entonces cuando María Patiño desveló que "lo querían colocar en Cuatro".

Belén Esteban desvela todos los detalles del documental de Alejandra Rubio: "El parto está programado"

Primeras imágenes del documental de Alejandra Rubio

No obstante, Kiko Hernández puntualizó que ese escenario únicamente se daría "después de venderlo en una plataforma". Pero Belén Esteban no detuvo su exclusiva ahí. "Tengo un contacto muy bueno. Ayer por la noche me llama y me habla de Alejandra y Terelu", continuó explicando la de Paracuellos. "Me cuentan que Alejandra tiene el parto programado porque están grabando un documental y quieren ver cómo ingresa, las contracciones…", aseguró la colaboradora.

Así, insistía de forma rotunda en que el parto de Alejandra Rubio no aparecerá en el documental. "El parto no se va a grabar, no sé si lo van a grabar para ellos. Lo que sí sé es que está programado por el documental", explicó Belén. Entonces, desveló que la televisiva habría puesto fecha a la llegada de su hijo al mundo por motivos laborales. Y al parecer, la familia ya está organizada de cara a la llegada del nuevo miembro de la familia.

Terelu Campos acudirá a 'De viernes' tras el parto de su hija

"Hace tres semanas que Terelu ya tiene firmada la primera aparición después del parto de su hija en 'De viernes'", adelantó la compañera de María Patiño. "Está programado todo: el parto y la exclusiva", añadió entonces la conductora de 'Ni que fuéramos'. Fue entonces cuando Kiko Hernández explotó contra el clan Campos. "Son unos peseteros y venden hasta las bragas", sentenció el tertuliano.

Más tarde, el colaborador no dudó en ofrecer una aproximación a la cantidad de dinero que se embolsarán por las futuras apariciones televisivas de Alejandra Rubio y compañía tras el parto. "El documental se venderá por un millón de euros, Terelu en 'De viernes' 100.000 euros, Alejandra y Terelu en la revista Hola 500.000 euros y Carmen Borrego en 'De viernes' 10.000 euros", adelantó Hernández.