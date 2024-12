El comunicado de Joaquín Prat ante el problema que afronta con 'Vamos a ver': "Sois lo peor"

Joaquín Prat y el programa 'Vamos a ver' han respondido como prometieron a las graves acusaciones de Carlo Costanzia en 'De Viernes', donde advirtió con tomar acciones legales por emitir en pantalla un documento secreto y, según él, ilegal sobre el caso de sus hijos, en prisión en Italia por presunto intento de asesinato.

"Sois lo peor, sois lo peor", ha clamado el presentador antes de pasar a dar las explicaciones de la mano de Nuria Chavero, la periodista que había logrado acceder a ese documento de la discordia. "Me has metido en un lío, estoy con una preocupación tan grande de que Carlos nos demande que a ver si, por favor, puedes aclarar esto para sacarme de este embrollo que me quita tanto el sueño", ha añadido Prat en su pronunciamiento, con un tono evidentemente irónico.

"Lo que me sorprende de esto es que Carlo habla de un papel ilegal según él. Y, como saben todos los periodistas y los compañeros de la sección de actualidad y otros programas, de este tipo de documentos se suelen sacar pequeños extractos para dar información sobre declaraciones igual que se hace de demandas o denuncias. No entiendo por qué él lo pone así como si fuera un papel súper secreto. Él dice que vamos a tener que demostrar de dónde lo hemos sacado. Bueno, yo no le tengo que decir a este señor mi fuente ni de dónde he conseguido este documento", ha sentenciado la compañera de Joaquín Prat.

Joaquín Prat culpa a Alessandro Lequio de las acusaciones

"Documento que obra en el sumario, es la declaración del chico al que casi mata el hijo de este señor", ha aclarado el comunicador para dejar claro ante la audiencia que las acusaciones de Costanzia son un sinsentido. En paralelo, según el equipo jurídico de 'Vamos a ver', "la información tenía innegable interés público" y, por tanto, no se incurrió en ninguna ilegitimidad cuando se proyectó. "Es un papel legal porque es una declaración sellada por la policía y por el juzgado", ha apostillado Isabel Rábago.

Por último, Joaquín Prat, siguiendo con el humor y ridiculizando en parte esa advertencia de Carlo Costanzia, ha señalado a Alessandro Lequio como culpable de esta ofensiva del exmarido de Mar Flores: "Él nos alude al programa porque no puede con Lequio, y de que nos señale a nosotros la culpa la tienes tú por cómo te refieres a sus hijos".