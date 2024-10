Terelu Campos no da crédito ante lo que percibió con Isa Pantoja en 'De Viernes': "Es demencial"

Isa Pantoja dio un paso al frente y se sentó en 'De Viernes' para contar de una vez por todas el motivo de la ruptura definitiva con su madre. "Es una decisión complicada. Me ha costado aceptarlo, pero sí que lo tengo claro ahora. El dolor sigue estando ahí, pero es una decisión que he meditando mucho. Ha llegado el momento de poner un fin", declaró antes de arrancar la entrevista.

De entre los colaboradores, Terelu Campos fue quien más afectada se sintió con las demoledoras declaraciones de la joven. "Hemos visto a Isa varias veces en un plató de televisión, pero han sido otros los que han hablado y han contado los testimonios difíciles de su vida. Y yo creo que hoy por primera vez escuchamos en primera persona el testimonio desgarrador, porque para mi es desgarrador escuchar a Isa decir que la han abandonado sus madres por dos veces", valoró.

Y es que Isa Pantoja pronunció titulares tan duros como "mi madre me adoptó y como quien abandona a un perro" o "es como si me hubiese quedado huérfana por segunda vez". También desveló que con diez años de edad, su tío Agustín, al cuidado de ella cuando Isabel Pantoja se encontraba de concierto, le retiró la palabra durante nueve meses. Inaudito.

"¿Qué ocurre con tu tío para que estés 9 meses sin hablar?", se interesó Terelu Campos. "Lo que digo es verdad, que me castigue Dios si miento, porque es así tal cual. El episodio que pasa es que a mi madre le regaron una perrita en un concierto y cuando ella no estaba me dejaba dormir con la perra en su habitación. Él estaba allí conmigo en Marbella y una de las veces mi tío no quería que me la llevara. Por eso", explicó.

Un motivo verdaderamente surrealista que escandalizó a todos en el plató de 'De Viernes'. "¿Por eso nueve meses sin hablarte? ¿A una niña de diez años?", reaccionó Santi Acosta. "Un niño de diez años no hace nunca nada mal como para dejar de hablarle durante nueve meses", añadió.

"Es que hay que ponerse en la piel de una niña que con diez años está nueve meses sin hablarle en su casa. Es que me parece una cosa demencial y creo que, si alguien no ha entendido a Isa en estos años, creo que, desde esta noche, va a estar más cerca que nunca de ella. Y eso es muy importante", clamó Terelu Campos, que se mostró esperanzada con que Isa Pantoja pueda ir sanando sus heridas compartiendo todo esto públicamente.