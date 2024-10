Santi Acosta para los pies de raíz a José Antonio León tras lo que se le escuchó en 'De Viernes'

Santi Acosta, al igual que gran parte del público de 'De Viernes', se mostró estupefacto y consternado con el desgarrador testimonio de Isa Pantoja al hablar de su dura infancia y adolescencia.

Uno de los episodios más tremendos de entre todos los que contó se produjo con 17 años con su primer novio. El control sobre ella por parte de su familia era extremo. Hasta el punto de que su hermano y su madre le obligaron a ir a varios ginecológicos para comprobar si había perdido la virginidad. Fue realmente traumático para ella.

Cuando se descubrió que sí, Isabel Pantoja montó en cólera y aquello derivó en el famoso episodio de la manguera. Tal y como relató Ángela Portero -pues Isa Pi fue incapaz de reproducirlo- su hermano y su primo la abordaron en Cantora casi desnuda y le rociaron con agua para hacerle una especie purificación por lo que había hecho.

Un suceso espeluznante ante el que José Antonio León realizó una intervención un tanto controvertida que no gustó a Santi Acosta. El presentador de 'De Viernes' discrepó con su punto de vista y le llegó a cortar abruptamente.

"Permitidme que sea abogado del diablo. Era menor, estaba teniendo relaciones sexuales en la casa de su madre y era normal que su madre intentara protegerla de alguna forma y que no estuviera su hija por ahí…", soltó el colaborador, posicionándose del lado de la tonadillera en este asunto concreto.

"Pues si eso es motivo de pérdida de hijos, los hemos perdido todos", le replicó cortante Santi Acosta, especialmente empático con Isa Pantoja y su brutal relato. "No, no digo que sea motivo de pérdida de hijos", se justificó José Antonio León.

"Pero es lo que dice ella", insistió el comunicador, ya que ese episodio fue el punto de partida de la convulsa relación entre madre e hija. "Lo digo porque ese es el punto de inflexión en el que se rompe la relación con su madre, al menos para ella (Isabel Pantoja)", añadió el tertuliano.

Entretanto, Santi Acosta también mostró su incredulidad e indignación cuando Isa Pantoja desveló que, con tan solo diez años, su tío Agustín estuvo nueve meses sin hablarle, simplemente por querer dormir con el perro que le habían regalado a su madre en un concierto. "Un niño de diez años no hace nunca nada mal como para dejar de hablarle durante nueve meses", condenó.

Por su parte, José Antonio León acabó elevando el tono contra Isabel Pantoja y puso en evidencia su doble cara: "El cuento lo tiene ella en cada concierto al que se sube, dándose golpecitos de pecho hablando de su familia y de lo que la quiere. Eso sí que es tener cuento".

"A ver qué escapatoria o cómo va a salir Isabel Pantoja después de lo que cuenta Isa esta noche. Es que no ha estado en ninguno de los momentos más importantes: ni en el bautizo de su hijo, ni en la comunión, no ha estado en la boda de su hija, no está con los otros nietos... Es que no le queda ninguna escapatoria a Isabel Pantoja", sentenció el andaluz.