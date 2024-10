Beatriz Archidona dice fin a Ángela Portero en 'De Viernes' por lo que hizo con Isa Pantoja

Beatriz Archidona tuvo que ponerse seria con Ángela Portero y frenarle en seco en el momento más duro de la entrevista de Isa Pantoja en 'De Viernes'. El programa abordó la peor vivencia que ha sufrido la joven durante su adolescencia a manos de su hermano Kiko Rivera y dio lugar a un instante absolutamente estremecedor.

Se trató del episodio "más humillante", en palabras de Beatriz Archidona, que ha tenido que afrontar Isa Pi en Cantora. Fue el famoso riego con manguera que decidieron hacerle cuando supieron que había perdido la virginidad a los 17 años de edad.

"¿Eso pasó Isa?", le preguntó la presentadora. "Hubo momentos muy duros, tenía 17 años", se limitó a responder visiblemente nerviosa y emocionada, demostrando que no quería ahondar en ese asunto tan hiriente de su vida. Sin embargo, sí que explicó con detalle qué llevó a ese suceso. El origen, un novio que tenía en aquella época.

"Yo hablaba con él por las noches y justo mi pared daba a la habitación de mi tío. Y es mi tío quien avisa a mi madre y le dice 'la niña habla mucho por las noches con alguien, ten cuidado'. Entonces, es cuando pasa lo del ginecólogo y me lleva mi hermano", relató.

"Vamos al ginecólogo, me ven, le dice mi hermano que quieren saber si he perdido la virginidad y el médico se queda diciendo '¿cómo?' y responde: 'yo no puedo hacer eso por ética'", añadió. No obstante, incansables, le llevaron a otro ginecólogo por segunda vez para que le sometieran a una exploración y, en ese caso, se descubrió que no era virgen. "Para mi es muy traumático a día de hoy", lamentó Isa Pantoja.

En ese momento, Ángela Portero y José Antonio León instaron a la joven a que contara con esa misma precisión el capítulo de la manguera, pero ella se plantó. "No, no voy a contar lo que pasó con la manguera", sentenció. "Si no lo quieres contar tú, lo voy a contar yo. Porque después de todo eso, tu hermano junto a tu primo Manuel, te coge en Cantora casi desnuda, te empiezan a mojar y te hacen una especie de limpieza como para purificarte por lo que habías hecho. Tu hermano y tu primo", desveló la colaboradora.

"No, mi primo no, estaba ahí, pero él no", le contrarió Isa. "Pero no quiero hablar de esto, no, no, no, de verdad que no. Es que no quiero, no lo voy a hacer", clamó, pidiendo que, por favor, se parara ahí. "Pues ya está, lo dejamos ahí", intermedió Santi Acosta junto a Beatriz Archidona, que no querían que pasara por un mal trago.

Beatriz Archidona corta a Ángela Portero por Isa Pantoja: "Ya está. Vamos a dejarla, ¿vale?"

"Para mi es un tema súper doloroso el de la adopción de las narices, que me tiene harta, porque prefiero pensar que es por eso la diferencia de trato a pensar que es porque directamente nunca me han querido. Pero una cosa es eso y otra recordar cosas que me duelen muchísimo. Son episodios como que me pasan en cámara lenta y no me siento preparada para reproducir estas cosas", declaró Isa Pantoja entre desgarradores sollozos.

"¿Tú has hablado con un psicólogo de estas cosas?", siguió insistiendo Ángela Portero, ignorando el estado en el que se encontraba la invitada. Por eso, Beatriz Archidona se enfrentó a ella y le paró los pies rápidamente con un tenso corte: "Ya está. Ángela, vamos a dejarla, ¿vale? Y si no quiere reproducir o recordar algún momento vamos a dejarla".

Finalmente, Isa Pantoja, sin poder contener el llanto, remató con unas palabras demoledoras: "No me lo merecía, no hay persona que se merezca eso y menos de la única familia que he conocido".