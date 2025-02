Cristina Tárrega no puede continuar en 'Tardear' tras lo que verbaliza: "No soy la misma"

Hace unos días, la tenista Emma Raducanu paralizaba su partido en Dubai tras ver entre el público a un hombre que le había acosado previamente. Este asunto ha llevado a que 'Tardear' haya recordado este viernes los casos de otros famosos que habían sufrido el acoso de fans o de gente. Algo que ha llevado a que Cristina Tárrega se presentara en el programa.

Así, aunque este viernes no la tocaba acudir como colaboradora, Cristina Tárrega se sentaba en la tertulia vip de 'Tardear' porque ella misma sufrió el acoso de una persona en el pasado. Un episodio que todavía le cuesta verbalizar y que no ha terminado de superar.

"He venido porque me habéis llamado para que lo cuente. Me ha costado mucho y no me hace ninguna gracia hablar de esto. Pero sois mi equipo y aquí trabajo", advertía de primeras Cristina Tárrega. "Cristina viendo el vídeo ya se ha puesto a llorar", apostillaba por su lado Verónica Dulanto.

Tras ello, Cristina Tárrega empezaba a recordar lo que le pasó a ella cuando estaba trabajando en radio y en televisión en los años 90. "Cada vez que lo revivo, vuelvo a tener miedo. Desde entonces, no he vuelto a ser la misma. Me acosan durante dos años una mujer que se había cambiado el sexo a hombre. Había dificultad para localizarla y me pusieron dos policías para protegerme. Sufrí dos intentos de asesinato", relataba.

Cristina Tárrega se rompe en 'Tardear': "Intentó quemarme"

La colaboradora exponía que se trataba de una oyente que tenía. "Me enviaba cosas y regalos. Abrí los micros a la gente en general, me importan los anónimos. Tenía un armario lleno de regalos de nuestros fans", destacaba. "El empezó a decirme que se quería casar conmigo y tener relaciones. A la salida del trabajo, se abalanzó sobre mí y me dijo: 'voy a por ti, te voy a matar'. Me metió una compresa en la boca, tenía mucha fuerza para ser una mujer. Una persona que no me quería le dio la dirección de mi casa", proseguía contando Tárrega visiblemente emocionada y costándole verbalizarlo todo.

"La policía lo tenía que pillar. Era incómodo ir al baño con los policías. El acosador quería tener relaciones conmigo, pero como no era virgen tenía que quemarme. Hubo un episodio de intentar quemarme y tuve que pactar con la Policía para ir a un concierto. Ya allí, lograron captarlo en mi espalda", terminaba explicando.

Y aunque han pasado casi 30 años de todo aquello, Cristina Tárrega no ha dudado en reconocer que sigue teniendo secuelas y que es algo que nunca se supera. No obstante, consiguió salir adelante gracias a la ayuda de un psicólogo. "Sigo siendo un poco víctima y hoy en día no soy la misma", añadía antes de que Frank Blanco y Verónica Dulanto le agradecieran el gesto de relatar en primera persona lo que ella sufrió.