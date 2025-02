Mario Vaquerizo se pone serio y reprocha a Cristina Tárrega su forma de aludir a Mercedes Milá en 'Tardear'

Este jueves, 'Tardear' ha seguido hablando en su tertulia vip de la depresión crónica de Mercedes Milá después de que la presentadora confesara en '59 segundos' que había vuelto a recaer y que las pastillas ya no le hacían nada. Y en medio del debate, Mario Vaquerizo llamaba la atención a Cristina Tárrega por cómo se estaba refiriendo a la presentadora.

Antes de empezar el debate, Verónica Dulanto se interesaba por si Mario Vaquerizo había sufrido algún episodio de depresión en su vida y el cantante era muy sincero. "A ver yo escuchando a Mercedes me da mucha pena personas que son tan fuertes puedan caer en eso. Yo afortunadamente ni en los momentos más adversos de mi vida que han sido cuando he tenido alguna perdida de seres queridos no te puedo decir que he estado muy triste", empezaba diciendo él.

"También yo creo que es una cuestión del ADN. No te digo que sea ni mejor ni peor, pero me da mucha pena ver a personas tan vitales como Mercedes en este estado tan triste. Pero también te digo una cosa ella si nos está viendo tendría que recoger la frase de 'se puede, se puede, se puede y se sale, se sale'", aseveraba Mario Vaquerizo.

Tras él era Cristina Tárrega la que tomaba la palabra para contestar a lo que había dicho su compañero de que le da pena ver a personas fuertes caer en una depresión. "A veces se confunde con que las personas que tienen carácter fuerte no puedan ser sensibles. Ella es una mujer muy sensible. Yo la he visto todos estos años en televisión y tuve la suerte de entrevistarla cuando terminó con su pareja que era más joven que ella y yo ya la noté un punto de inflexión y lo mal que había desarrollado ese proceso. Y yo la vi que iba a entrar en una situación complicada", destacaba la colaboradora.

"A mí me duele porque es una mujer muy sensible y es una gran compañera y que Mercedes no salga de esto es una putada", añadía Cristina Tárrega. "Pero va a salir", le corregía Mario Vaquerizo. "Esta mujer ha sido una gran periodista, una mujer de éxito, una mujer a la que han criticado", seguía diciendo Cristina antes de que su compañero le frenara por cómo se estaba refiriendo a Mercedes Milá.

"Pero no hables de ella en pasado. Tenemos que seguir hablando de ella en presente", le espetaba Mario Vaquerizo. "No perdona, si no la estoy matando. Es mi amiga y ayer le mandé un mensaje. Es mi compañera y siempre que la he llamado ha estado cuando la he necesitado. Pero es verdad que al final siempre la veía solo con el perrito, nos olvidamos y pensamos que la gente que está presentando está ahí y luego no estamos donde tenemos que estar. Yo hago un llamamiento para que todos los que queremos a Mercedes estemos un poco a su lado porque hay que sacarla de allí, no te quiero ver así cronizada", añadía Tárrega.