Boris Izaguirre impugna lo que se ha llegado a emitir en 'Tardear' sobre Mercedes Milá

Hace justo una semana, Mercedes Milá visitaba el plató de '59 segundos' para hablar con Gemma Nierga y la presentadora se abría en canal sobre su depresión asegurando que había vuelto a recaer. Unas declaraciones de las que este miércoles se han hecho eco en 'Tardear' y que llevaban a que Boris Izaguirre tirara de las orejas al programa.

"El día que me dijeron que yo tenía una enfermedad crónica y que podía aparecer y desaparecer en muchos momentos... es como un puñal, como que te aprietan y dices 'ya está aquí'", aseguraba Mercedes Milá. Asimismo, la presentadora denunció que las pastillas ya no le hacían nada. "Tomo pastillas pero a veces no me hacen efecto, hoy no me han hecho efecto y he estado llorando como una idiota durante horas", confesó.

Tras poner sobre la mesa lo que había contado Mercedes Milá en el programa de La 2, Frank Blanco le mandaba un beso muy fuerte a su compañera. "Mercedes desde esta que ha sido tu casa y es tu casa, un beso muy fuerte", comentaba el presentador antes de que Verónica Dulanto se dirigiera a Boris Izaguirre como gran amigo suyo.

"Yo le mandé un mensaje inmediatamente después de ver el programa de Gemma Nierga, en '59 segundos' con su entrevista y ella me respondió inmediatamente porque yo creo que ha sido muy valiente en reconocer esto", empezaba diciendo el colaborador.

La crítica de Boris Izaguirre al titular de 'Tardear'

Era entonces cuando Boris Izaguirre no se cortaba nada en cuestionar cómo estaba vendiendo 'Tardear' este asunto. "Me parece un poco exagerado como se plantea el titular porque no es que no lo supere, está superándolo y por eso habla de ello. Y lo que quiere hacer ver es que la depresión es un estado crónico, es una enfermedad crónica al igual que la diabetes y que tienes que tratarla desde ese punto de vista", sentenciaba tras ver que ponían un rótulo diciendo que Mercedes Milá no superaba su depresión.

"Es como la adicción porque también es cierto que una persona adicta es siempre una persona adicta", insistía. "¿Tú has tenido algún capítulo de depresión?", se interesaba Frank Blanco. "Por supuesto y he tenido un accidente cardiovascular provocado por una conducta desordenada que se apoderó de mí y a partir de ese momento yo he intentado recuperar la mayor parte de la salud y apartarme de gente que me podía hacer daño", concluía.