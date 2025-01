Boris Izaguirre no teme pronunciarse en estos términos sobre Ana Obregón y admite cómo es trabajar con ella

Ha sido una de las polémicas de la pasada semana, y todo parece indicar que lo será de las próximas: el desprecio con el que, supuestamente, Ana Obregón trató a Nia Correia durante la grabación del spot de las Campanadas del año 2022. El último en pronunciarse al respecto ha sido Boris Izaguirre.

El venezolano ha acudido a un evento donde ha sido preguntado sobre el conflicto destapado por el presentador canario Roberto Herrera. Sin dudarlo, Boris Izaguirre ha roto una lanza a favor de la actriz y presentadora, con la que ha coincidido "muchas veces y muchos años". De hecho, ha recordado que "presentamos juntos un Telepasión que fue un poco el regreso de Ana durante todo el dolor tras la pérdida de Aless".

Acto seguido, el presentador deja claro que "Ana Obregón es una excelente profesional y es una gran compañera. Una extraordinaria compañera, desde luego y no puedo darle el más mínimo rédito porque encuentro que no son verdad" los testimonios en su contra. "No tienen nada que ver con la persona que yo conozco y creo que la conozco bastante bien. He compartido con ella por lo menos 25 años de trabajo y profesión…", añade.

Boris Izaguirre sale en defensa de Ana Obregón

Boris Izaguirre insiste en que "ha sido una maravilla trabajar con ella". "Lo quiero defender porque me parece que Ana Obregón es una persona muy importante de nuestra profesión y no siempre se lo reconocemos y eso en el fondo me parece muy injusto. Ana es una persona que ha contribuido muchísimo a la televisión. Es una gran compañera", sentencia el venezolano.

Desde que saltara la polémica tras las declaraciones de Roberto Herrera, muchos han sido los testimonios que apuntan a que Ana Obregón no se ha portado bien con muchos compañeros de profesión. Una actriz de 'Ana y los Siete', que prefiere no revelar su identidad, llegó a asegurar a la revista 'Lecturas' que Ana "no trataba bien a la gente. Para que te tratase bien tenías que ser gorda, fea y con poca ambición".

Según esta actriz, la bióloga "tenía faltas de respeto muy gordas y nadie tenía huevos para decirle nada. Hacías tu trabajo y te daba la espalda para crearte inseguridad, decía 'No lo estas haciendo bien', cuando no era cierto". Una sensación que, al parecer, era compartida tanto por actores como por directores y productores: "Todos estaban hartaos de ella".