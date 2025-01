Sandra Barneda echa más leña al fuego ante la cruzada de Ana Obregón con su sentenciadora frase

La polémica entre Ana Obregón y Nia durante la grabación del spot de las Campanadas de TVE en el año 2022 sigue dando mucho de qué hablar. La última en pronunciarse al respecto ha sido Sandra Barneda quien no ha dudado en dar su opinión sobre el conflicto entre la presentadora y la cantante.

Durante un evento de Samsung celebrado este miércoles, la presentadora de 'La isla de las tentaciones' fue preguntada acerca de esta polémica. Y, aunque en un primer momento aseguró que no quería tomar partido, soltó una frase con la que, sin decir nada, lo dijo todo. "Es que posicionarme no me voy a posicionar ni en un lado ni en otro porque no he hablado ni con una ni con otra", comenzó diciendo la escritora en declaraciones recogidas por Europa Press.

Sin embargo, Sandra Barneda sí que lamentó las consecuencias que pueden llegar a generar este tipo de conflictos: "Me sabe mal que estas cosas ocurran. De ser verdad, me parecería mal porque es, no sé, una persona joven… Y, por otro lado, si se lo estuviera inventando, también me parecería mal". Acto seguido recurrió a un refrán con el que dejó claro su posición al respecto: "Cuando el río suena, agua lleva".

Sandra Barneda alerta del peligro de las calumnias

Por lo tanto, la presentadora de Mediaset sí cree que algo debe haber sucedido entre ellas. A raíz de esto, también habló del peligro de las calumnias: "La calumnia es tan fastidiada como romper una almohada de plumas en un balcón y luego tratar de recuperar todas las plumas". Por eso pide cautela a la hora de abordar este tipo de informaciones: "Si fueran medias verdades, sería una calumnia. El daño se está haciendo", sentenció.

Aunque este no fue el único tema de actualidad sobre el que se pronunció Sandra Barneda. Al ser preguntada acerca del affaire entre José María Almoguera y María 'la jerezana' en 'GH Dúo', la periodista la definió como "divertidísima". E hizo referencia a una escena en la que ambos se daban un beso sin que el resto de compañeros supieran que estaban juntos. "Ha parecido brutal la trama, como si fueran quinceañeros", reconoce.

Por último, la catalana también ha expresado su opinión sobre el juicio entre Iñigo Errejón y Elisa Mouliaá, un asunto que, según ella, es "muy complicado". Por tal motivo pidió también cautela a la hora de tratar este tipo de informaciones: "No me gusta apuntar a la supuesta víctima… Hay que ir con mucho cuidado en temas tan delicados como este".