Carmen Borrego califica con esta dura sentencia lo visto con José María Almoguera en 'GH DÚO 3'

José María Almoguera ha desencadenado estos días en la casa de 'GH DÚO 3' lo que podría ser el inicio de una historia de amor con María la Jerezana. La chispa del amor se ha encendido entre el hijo de Carmen Borrego y la querida concursante de 'GH 12+1'. Pero la hermana de Terelu Campos ha dejado bien claro en 'Vamos a ver' cómo se siente ante esta nueva aventura de su hijo con su divorcio tan reciente.

Como cada viernes, el 'Club social' del espacio de Telecinco se hacía eco de lo más destacado de la última gala de 'Gran Hermano', y Almoguera era en esta ocasión uno de los grandes protagonistas. Durante la gala de ayer, se pudieron ver las imágenes del primer beso entre el concursante y la de Jerez, ocultos entre las sábanas para no levantar sospechas.

Carmen Borrego cierra la puerta al romance entre José María Almoguera y María la Jerezana

Y Carmen Borrego no ha tardado en comentar el primer beso protagonizado por su hijo. "Yo creo que si José María ha besado a María es porque siente algo por ella", comenzó subrayando la malagueña, que hace unos días apostaba por una conexión romántica más clara entre él y Maica, y no con la andaluza. "Está haciendo un concurso estupendo, no porque se haya besado", aclaró entonces la hija de María Teresa Campos.

Carmen Borrego en 'Vamos a ver'

"Todos los compañeros hablan bien de él", insistió la colaboradora de 'Vamos a ver', que está defendiendo el paso de su hijo por la casa de Guadalix a capa y espada. Sin embargo, hay momentos que están siendo difíciles de digerir. "Hay cosas como madre que no me gusta ver, pero sí me gusta ver lo educado que es Jose y eso traspasa la pantalla", comentó la televisiva, refiriéndose a este inesperado romance.

Pese a que no le entusiasma que su hijo pueda protagonizar una carpeta en su primer reality, Carmen Borrego ha querido aclarar que María la Jerezana "es un encanto" y que no tiene ningún problema con ella. Sin embargo, se mantiene contundente en que José María debería replantearse si es buen momento para comenzar una relación con el divorcio de Paola Olmedo tan reciente.

"A su padre tampoco le gustará"

"Yo creo que igual que a mí no me gusta, a su padre tampoco le gustará", añadió la malagueña en referencia a las disculpas que el concursante lanzó desde la casa por las personas que se pudiesen sentir molestas con sus últimos pasos en 'Gran Hermano'. Y sus compañeros de sofá en 'Vamos a ver' no dudaron en tirarle de la lengua sobre por qué se mostraba tan crítica con la aventura de su hijo.

"No es nada malo, pero no es una carpeta, las carpetas en los concursos me parecen horribles", sentenció entonces la televisiva. "No tengo nada que recriminarle, pero no me gusta", subrayó antes de que Alexia Rivas le reprendiera por su postura tan inflexible ante la nueva ilusión de José María Almoguera. La periodista le recriminó que sería peor verle "diciendo cosas feas" sobre ella en cualquier plató.

Pero la hermana de Terelu Campos se mantuvo en sus trece. "No tiene nada que ver. Creía que iba a estar más nervioso e iba a reaccionar de otra manera, no tiene experiencia en realities, y es al que menos conocían los concursantes", espetó finalmente Borrego, recalcando en el último tramo del programa que, pese a que se siente incómoda con esas imágenes de su hijo "no ha hecho nada malo" y que tan solo se trata de "un poco de pudor".