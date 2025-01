Joaquín Prat se planta en 'Vamos a ver' por infringirse la ética e impone este veto con Isa Pantoja

Joaquín Prat ha hecho un alto en 'Vamos a ver' para plantarse ante la falta de ética periodística de algunos compañeros de profesión en el tratamiento de la noticia sobre la hija de Anabel Pantoja. Además de lanzar esta denuncia pública, el presentador y el equipo en general han establecido una línea roja con Isa Pantoja, reincorporada en el plató.

"Lo hablaba ayer con un señor mayor que me decía: 'es que no nos interesa el estado clínico de un bebé de 50 días'. Si está en la UCI, será por lo que está. ¿Qué nos interesa? Que se recupere, que pueda seguir haciendo su vida, que esa familia retome su vida, que suficientemente fastidiada es como para tener que enfrentarte a una situación así", ha empezado comentado el presentador de Telecinco.

"Lo digo porque hay comportamientos de algunos que se pasan la ética profesional y personal por el mismísimo arco del triunfo. Con esos comportamientos, de falta de respeto a la familia y algunos casi delictivos, ellos mismos se retratan", ha denunciado Joaquín Prat; librando a su programa de haber realizado una cuestionable cobertura: "No es obviamente nuestro caso".

En paralelo, Antonio Rossi ha dado la última hora, con noticias mucho más alentadoras: "Hay una evolución favorable y un poco más de tranquilidad, puesto que no hay retroceso. Hay pasos hacia delante, pequeños pero suficientemente significativos como para tomarse las circunstancias de una manera más optimista".

A continuación, Joaquín Prat se ha dirigido a Isa Pantoja, a la que le ha agradecido su presencia en plató, y ha comunicado la línea roja que 'Vamos a ver' había adoptado con respecto a ella: "Sabes que siempre te preguntamos por tu familia, pero hoy no lo vamos a hacer. Si tu quieres expresar algo relacionado con este asunto, tienes toda la libertad de hacerlo, pero nosotros no te vamos a preguntar. Dadas las circunstancias, nos parece que no viene a cuento por la parte tan personal que te toca y teniendo en cuenta lo delicado del asunto".

"Han sido unos días muy duros de ver esa situación. Simplemente quiero decir que una tiene que estar donde tiene que estar y todos hemos hecho lo que teníamos que hacer, que era estar apoyando a Anabel y necesitaba estar al lado de ella. Yo entiendo que para la gente a nivel mediático sea importante quién fue y si nos vimos o no nos vimos, pero para nosotros lo más importante es la salud de la bebé. Entonces, quiero agradecer a toda la gente que ha enviado mensajes y el respeto con el que habéis tratado esto, tanto vosotros como los compañeros de 'TardeAR'", ha expresado Isa.