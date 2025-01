Joaquín Prat sentencia lo que muchos piensan del lío con Lucas (Andy y Lucas) y se despacha a gusto

Joaquín Prat se ha pronunciado sobre el revuelo que se ha montado con el aspecto físico de Lucas, del mítico dúo 'Andy y Lucas', tras una operación de nariz infructuosa. El cantante ha sufrido un aluvión de ataques en redes sociales por el cambio y se rompió el martes en su visita a 'El Hormiguero'.

Lucas aseguró que no quiso compartir su operación por motivos personales, pero que tras la presión se ha visto obligado a reconocerla. "Tenía una desviación del tabique, se me operó y fui muy mal enfermo. Al minuto me quité las gasas y no cicatrizó como debía", explicó.

El tema se ha abordado en 'Vamos a ver' y Joaquín Prat ha querido mostrar todo su apoyo al artista: "Un abrazo enorme para Lucas". "La gente es muy cruel, se ha dicho absolutamente de todo en cuanto al por qué de esa nariz", ha lamentado también Verónica Dulanto, la copresentadora del magacín.

Acto seguido, el comunicador de Telecinco se ha arrancado contra los 'haters' que campan en las redes sin dar la cara. "Es él el que se mira todos los días en el espejo y él lo cuenta cuando quiere. Y pongamos el foco en esa gente que se dedica desde perfiles falsos, fundamentalmente porque sois muy valientes, a criticar cualquier cosa que uno diga en los medios de comunicación", ha sentenciado.

"Muchas veces, por cierto, con faltas de ortografía, lo que significa que sois unos analfabetos funcionales", ha proseguido Joaquín Prat. "En el pecado lleváis la penitencia, porque tomarse dos minutos para decir cualquier barbaridad en un perfil de redes sociales indica lo miserable de vuestras vidas. Así que que lo disfrutéis", ha rematado el periodista sin pelos en la lengua.