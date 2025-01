Sandra Barneda revela el motivo de su "no rotundo" a su fichaje por 'Supervivientes 2025'

Pese a que 'Gran Hermano' continúa acaparando el foco de Telecinco como el principal reality de la cadena con su edición de parejas, la cosa cambiará pronto con la llegada de uno de sus formatos más queridos. 'Supervivientes 2025' calienta motores para su estreno, y Sandra Barneda ha aclarado el motivo por el cuál no viajará hasta Honduras para esta nueva edición.

A la espera de confirmar el regreso de Jorge Javier Vázquez y Carlos Sobera al formato, la presentadora de Mediaset ha respondido a una posible participación en el formato. "Eso es lo que me han dicho", aseguró ante los micrófonos de Europa Press cuando le preguntaron si iban a contar con ella para esta nueva entrega.

Sandra Barneda cierra la puerta a presentar 'Supervivientes 2025' desde Honduras

"Espero que sí, lo que pasa es que en televisión nunca se sabe. Para mí es el gran reality, están calentando motores, se está cociendo el casting, que sabéis que no es fácil, sobre todo por las pruebas médicas", continuó explicando Sandra Barneda sobre los preparativos del reality de convivencia. Fue entonces cuando le preguntaron si este año se atrevería a tomar el testigo de Lara Álvarez o Laura Madrueño y presentar desde Honduras.

Y la periodista se mostró más que contundente en su respuesta. "No, no me veo. Ya me voy a una isla, entonces ya tengo suficiente", comenzó señalando algo apurada, haciendo referencia al tiempo que pasa en República Dominicana para grabar 'La isla de las tentaciones'. "Cada uno tiene que encontrar su momento, y creo que cuatro o cinco meses fuera de mi casa sería complicado", subrayó ante los medios.

"Nunca puedes decir no, pero hoy te digo no rotundo", insistió Sandra Barneda antes de pronunciarse sobre el gran éxito del reality de solteros y parejas que lidera en la noche de los lunes. "Rompiendo audímetros, nuevamente sorpresa total... octava temporada y hay muchas ganas", celebró sonriente ante los micrófonos de Europa Press.

Sobre el éxito de 'La Isla de las Tentaciones': "Aunque poca gente lo diga..."

"Muy feliz. Es un formato que está muy bien hecho, y creo que queremos seguir pasandonoslo bien. Es un formato que puedes estar con amigos, puedes seguirlo por las redes sociales, interactuar...", aseguró Barneda, que reflexionó sobre el motivo tras su popularidad. "También nos sentimos identificados aunque poca gente lo diga", apuntó la periodista.

"Me he sentido identificada con muchas parejas, más que con ellas, con cosas que han vivido cada uno, yo he sufrido por desamor, también me han puesto los cuernos, claro...", confesó Sandra Barneda, que adelantó además algún que otro detalle sobre la nueva pareja que llegará la semana que viene al formato. "Es muy buena, son muy expresivos, a mí me hacen gracia. Ellos sufren, pero para mí tienen un punto que me hacen gracia", explicó únicamente la comunicadora.