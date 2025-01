Sandra Barneda expulsa a Montoya en 'La Isla de las Tentaciones' y este es el motivo de la decisión

El segundo debate de 'La Isla de las Tentaciones 8' estuvo cargado de tensión, que llegó a su clímax cuando Sandra Barneda se puso firme y expulsó del plató a Montoya, el participante más polémico de la presente edición. Kiko Jiménez estuvo a punto de correr la misma suerte.

En el debate, con los novios como protagonistas en esta ocasión, se abordaron imágenes inéditas sobre Manuel González tentando a piñón a Anita. Va a por todas con ella y eso pone malo al sevillano, llegando a unos niveles de exaltación descomunales. Lo vimos en el avance del próximo capítulo, donde aparece rasgándose la camisa, y se repitió anoche en el programa emitido en Mitele Plus.

HERMANO PERO ESTO QUE COÑO ESTOY DANDO VOLTERETAS CON EL MONTOYA #LaIslaDeLasTentaciones2 pic.twitter.com/GpnRukusF9 — pau (@prttysavg) January 13, 2025

"Siempre le echas la culpa a Manuel y Manuel está haciendo su trabajo y lo hace muy bien", le reprochó Terelu Campos ante los continuos ataques de Montoya al tentador de su pareja. "Muy bien, te lo compro, por eso mi irritación y por eso me arranco yo cuarenta camisas. Porque yo veo eso y me entra de todo", le replicó el concursante de 'La isla de las tentaciones'.

💥 MÁS IMÁGENES INÉDITAS DE ANITA Y MANUEL



Anita es incapaz de dar la cara por su novio, se la pela que lo critiquen



Las caras de Montoya oro #TentacionesDBT2 pic.twitter.com/b1YWgCruMi — not misa (@notmisax) January 15, 2025

"Yo creo que a ti te gustaría ser Manuel y tienes mucho que aprender de él", le arreó Kiko Jiménez. Una provocación que sacó de sus casillas a Montoya y que obligó a intervenir a Sandra Barneda. "¿Perdona, Kiko? No me llega ni a la altura de los zapatos", respondió el joven mientras se levantaba de su asiento y se dirigía a Kiko, dándose una vuelta delante de él para presumir de porte.

"Te me caes Kiko, no te me caigas", he dijo Montoya, decepcionado con esas palabras del colaborador. El nivel de histeria fue excesivo y Sandra tuvo que moderar sin éxito. "Por favor, por favor, estoy diciendo 50 veces por favor", clamó la presentadora. "Tienes que tranquilizarte porque nosotros estamos aquí para dar nuestra opinión", le aconsejó Kiko.

"He visto unas imágenes y me irrito", se justificó Montoya, que seguía hablando por encima de Sandra Barneda pese a que no paraba de pedir silencio y frenar la algarabía que se había formado en el plató del debate de 'La Isla de las Tentaciones'.

"Oye, Montoya, fuera de plató, basta, fuera del plató", estalló la comunicadora, que perdió la paciencia con el participante y le expulsó súbitamente del estudio, cogiéndole del brazo y guiándole su salida. Acto seguido, Sandra fue a por Kiko Jiménez, al que también pretendió echar: "Kiko, fuera del plató, te digo fuera del plató". "¿Pero qué he hecho? Yo creo que me he mantenido en mi lugar y no he hecho nada raro", le enfrentó el novio de Sofía Suescun sin querer levantarse de su silla.

Sandra Barneda, por su parte, lamentaba que le estuvieran ninguneando y que desacataran sus órdenes cuando estaba pidiendo parar el enfrentamiento. "No me he enterado", se excusó Kiko. "Un respeto a la audiencia, porque estáis hablando 20 personas a la vez y en casa se tiene que entender", sentenció la presentadora.