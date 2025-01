El pronunciamiento de Sonsoles Ónega lleno de controversia al sacar la cara por Ana Obregón

El debate público sobre la actitud déspota de Ana Obregón con Nia Correira cuando trabajaron juntas en 2022 sigue a la orden del día. Y programas como 'Y ahora Sonsoles' continúan su férrea defensa de la actriz, incluso a costa de mentiras que el público no puede ignorar. No solo Sonsoles Ónega se anotó una exclusiva este jueves sobre el caso ignorando a 'Ni que fuéramos', si no que volvió a proclamar que la canaria llegó tarde a la grabación.

El magacín de Antena 3 conectaba este jueves con Clara Morales, la productora de las Campanadas de TVE en Canarias que intervino hace unos días en 'Ni que fuéramos' con María Patiño. La presentadora anunciaba el testimonio de la trabajadora bajo el rótulo de 'Exclusiva', ignorando por completo que esa misma versión de los hechos llegó con antelación al espacio de Quickie.

Sonsoles Ónega miente sin remordimiento para defender a Ana Obregón de la polémica

La productora, que coincidió con Roberto Herrera y Nia durante las Campanadas y pudo escuchar la versión completa de lo ocurrido, volvió a negar categóricamente el retraso de Nia Correira de más de 2 horas en la grabación. Y al igual que en el nuevo 'Sálvame', volvió a recalcar que "Ana Obregón le dijo a Nia que el vestido que llevaba le hacía lorzas". Sin embargo, Sonsoles Ónega hizo oídos sordos a las palabras de su invitada.

Sonsoles Ónega y Clara Morales en 'Y ahora Sonsoles'

Decidida a continuar defendiendo a su colaboradora estrella, la periodista obvió la supuesta rabieta de la bióloga por el espectacular vestido de la canaria y se centró de nuevo en la versión que asegura que la intérprete mantuvo al equipo esperando más de 2 horas, haciendo que Ana se perdiese la misa de su hijo. "Ana lleva 40 años en esta profesión. Hay que tenerle un respeto por ser Ana Obregón", comenzó subrayando.

"Y si tienes que esperar a Vicente Vallés, pues te jodes y esperas. Y a la inversa no, porque nadie tiene que esperar a la jovenzuela. Hay que tener respeto por todos, pero…", terminó sentenciando Sonsoles Ónega, afeando la aportación de su invitada e invalidando cualquier otra versión de lo sucedido que no coincida con la ofrecida por Ana Obregón, que por el momento nadie del equipo presente durante la grabación ha respaldado, al contrario que en el caso de Nia.