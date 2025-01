Miguel Lago señala así a Risto Mejide desde 'Y ahora Sonsoles' por lo que le ocurrió con él sin cámaras

La polémica entre Ana Obregón y Nia durante el rodaje del spot de las Campanadas de TVE en el año 2022 sigue dando de qué hablar. A raíz de esto, este miércoles, 22 de enero, Miguel Lago ha recordado en 'Y ahora Sonsoles' el día que Risto Mejide le puso las pilas cuando colaboraba en 'Todo es mentira'.

El magacín vespertino de Antena 3 se ha puesto desde el primer momento del lado de Ana Obregón en toda esta historia, debido a que esta es actualmente colaboradora del espacio. Este miércoles, el programa se hacía eco de los problemas que Roberto Herrera había tenido también con Paloma Lago.

"Qué mala suerte tiene este señor, que todas las compañeras que le tocan a él son malas, con todas tiene un problema. A lo mejor se lo tenía que hacer mirar él", soltaba a bocajarro Miguel Lago. Sin embargo, lejos de quedarse ahí, el cómico aprovechaba su intervención para atacar a Nia: "Aprovecho, porque llevo dos días queriendo hablar de este tema. Por más que veo los relatos de todos, que he escuchado a Ana hablando aquí y los debates que habéis establecido, a mí lo que me alucina, ya no que esto sea noticia, que sé cómo funciona la tele, es que una compañera te eche una peta y no te la comas. Si una compañera te echa una peta, ¡te la comes!".

"Una cosa es una falta de respeto, que mienten a tu padre o a tu madre, y otra es que te echen una bronca, que alguien se te ponga serio. Estamos llegando a un punto en el que no se puede decir nada", prosiguió Miguel Lago. Sonsoles Ónega, que ya mostró su apoyo a Ana Obregón durante su intervención el pasado lunes, aplaudía las palabras de su compañero, al que animaba a que continuase con su discurso.

Miguel Lago recuerda la bronca que se comió de Risto Mejide

Acto seguido, el colaborador recordó una gran bronca que se llevó de Risto Mejide cuando trabajaba con él en 'Todo es mentira'. "En mi primer mes en 'Todo es mentira' en Cuatro, a mí me echó una peta mi jefe que me fui con las rodillas temblando. No me faltó al respeto, no me insultó, pero yo me había equivocado y me echó una gran bronca. Al día siguiente estábamos trabajando. Somos profesionales y si te hacen llorar, dedícate a otra cosa", sentenció, muy duro, Miguel Lago, animando a la cantante a que abandone la televisión.

Aunque sus compañeros de mesa le recordaban que los tiempos están cambiando, él seguía en sus trece: "A mí esto de hablar ahora, de si echo la vista atrás le hubiera dicho esto o lo otro… las cosas se dicen. Alguien te puede reñir, pero no es necesario que se te falte al respeto, son cosas que no tienen nada que ver. Las cosas se dicen de forma seria y firme".

Antes de concluir su discurso, Miguel Lago quiso salir en defensa de Ana Obregón. "Cuando fichó por este programa, muchos compañeros me dijeron que iba a flipar con ella, porque es una maravilla trabajar con ella. Cuando vamos a otros programas nos avisan de muchas personas. Porque aquí nos conocemos todos, pero a Ana su fama de ser maravillosa la precede", concluyó el cómico.