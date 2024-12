Ana Obregón no puede seguir en su puesto en 'Y ahora Sonsoles': "Me cuesta mucho"

Este lunes 30 de diciembre, Ana Obregón ha vuelto a acudir al plató de 'Y ahora Sonsoles', programa en el que colabora. Lo ha hecho justo dos días después de que se celebrara el partido benéfico para recaudar fondos en apoyo a la Fundación Aless Lequio. Un evento que reunió a multitud de rostros conocidos y que emocionó enormemente a la presentadora.

En la entrega de este lunes del magacín vespertino de Antena 3, aprovechando la presencia de Ana Obregón, se ha abordado el tema. Pepa Romero, sustituta de Sonsoles Ónega durante sus vacaciones navideñas, la dio la palabra para que explicara cómo se sentía al recibir el cariño de tanta gente. Ella, con lágrimas en los ojos, se mostró muy agradecida y emocionada por todo ese cariño.

Tras la emisión del reportaje sobre el partido, que contó, entre otros, con la participación de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, la colaboradora no pudo evitar romper a llorar, sobre todo al ver la imagen de su hijo. "Me he emocionad porque… A ver, a mi hijo me cuesta mucho verle en foto, pero en imagen, muchísimo más", comenzó diciendo la actriz y presentadora.

Ana Obregón, muy emocionada ante el cariño de la gente

Ana Obregón llora al recordar a su hijo en 'Y ahora Sonsoles'.

Cabe recordar que Aless Lequio falleció hace unos años a causa de un cáncer. Por tal motivo, Ana Obregón decidió crear esta Fundación para ayudar a todas las personas que estén pasando por lo mismo que él. Así lo ha explicado la colaboradora: "Esta fundación era el sueño de mi hijo, crear una fundación para luchar contra el cáncer. Él lo quería hacer en vida".

"Yo tomé la batuta con el padre de Aless, Alessandro, soy la presidenta y creamos la fundación. Quiero dar las gracias a las más de 80 personas, celebridades con talento, presentadores, cómicos, deportistas, artistas, cantantes… todos estaban allí", prosiguió, mostrando su agradecimiento a todos los participantes en el evento. En un momento dado, Pepa Romero interrumpió a Ana Obregón para preguntarle sobre su sensación de apoyo durante el partido benéfico: "Entonces, ¿sientes que te arroparon muchísimo?".

El dardo de Ana al Gobierno de Pedro Sánchez

La actriz, muy emocionada, respondió: "Me arroparon muchísimo, y cuando entré en el vestuario, que estabais todos vestidos, pero es que, aunque entré a daros las gracias, me puse a llora y no pude darlas". Ana continuó su relato agradeciendo la solidaridad de la gente: "Ver esa solidaridad, en todos estos casos de violencia, de tal, de no sé qué… ver que la gente es buena, es solidaria. Todos tenemos casos cercanos de amigos, de familiares, de gente conocida que tiene cáncer".

Cuando la presentadora le interrumpió para recordarla que se acababa el tiempo, Ana Obregón le pidió: "No, no me cortes". Acto seguido, no dudó en lanzarle una solicitud al Gobierno de España: "Rápidamente lo digo. Gracias a todos los que estuvieron allí, recaudamos mucho dinero, pero necesitamos que el Gobierno de dinero para la investigación del cáncer". Unas palabras que fueron muy aplaudidas por el público presente y por el resto de colaboradores. "La investigación es lo único que salva vidas, lo único", sentenció.