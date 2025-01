Ana Rosa tiene que censurar a su sobrino por lo que suelta de Sonsoles Ónega en 'TardeAR'

Este jueves no se habla de otra cosa. La decisión de Telecinco de que Ana Rosa Quintana regrese a las mañanas de la cadena y deje 'TardeAR' año y medio después ha supuesto un auténtico terremoto en el ambiente televisivo. Un movimiento que afecta de lleno a Sonsoles Ónega que ve así como la que fue su jefa y actual rival cae definitivamente ante ella.

Precisamente, este miércoles llamó la atención que justo cuando salió la noticia de que Ana Rosa Quintana regresará a las mañanas de Telecinco con la vuelta de 'El programa de Ana Rosa' a partir del 3 de febrero, se vio como Sonsoles Ónega desaparecía unos segundos de 'Y ahora Sonsoles'.

A su vuelta al plató, la presentadora hacía algunos gestos como mandando callar a Isabel González y se veía cierto revuelo entre los colaboradores que se estaban enterando en directo de la noticia relacionada con Ana Rosa. No obstante, Sonsoles Ónega no llegó a verbalizar ni a decir nada de su rival.

Este jueves, Kike Quintana ha aprovechado su sección 'Fila Zero' para hacer referencia a la marcha de su tía de 'TardeAR' y a la reacción que tuvo Sonsoles en Antena 3. "Qué disgustillo nos diste ayer ehh, yo me quedé un poco...", le empezaba diciendo el sobrino a la presentadora. "Pero si estás encantado", le replicaba ella.

"A ver, en parte estoy encantado las cosas como son porque también es verdad que a mí me da una oportunidad para crecer en solitario", reconocía entonces Kike Quintana. "A ver, no estoy tan encantado como Sonsoles que se tuvo que salir del plató porque no se aguantaba ni los pedos", soltaba el guionista.

Al escucharle, Ana Rosa Quintana soltó una pequeña sonrisa al principio pero después no dudó en censurar a su sobrino. "Pero le quieres dejar en paz a Sonsoles", le solicitaba. Y es que son muchas las veces que el colaborador de 'TardeAR' no ha dudado en lanzar alguna pulla a la presentadora de 'Y ahora Sonsoles'.

"Yo estoy muy contento, las cosas como son porque así crezo, crezo no crezco, no como Marlasca. Es que estoy gagá, me va a venir muy bien irme de al lado de Ana Rosa porque ya ni me aguanto el pis, ni sé hablar bien", terminaba diciendo Kike Quintana. "Oye no ofendas a las personas mayores porque yo todavía me voy a aguantar el pis muchos años y a ti no te voy a aguantar", sentenciaba la presentadora de 'TardeAR'. "Ay qué felicidad, oye tú por la mañana y yo por la tarde", concluía el sobrino de Quintana.