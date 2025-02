Mercedes Milá conmueve al hablar de la depresión crónica que sufre en '59 segundos': "Es como un puñal"

Mercedes Milá acudió este miércoles a '59 segundos' con la tarea de ofrecer un breve análisis de la actualidad, pero terminó sincerándose con Gemma Nierga sobre la depresión crónica que padece. La periodista quiso compartir su historia personal para visibilizar la lucha y ayudar a todos los que la padecen. Y no se cortó en confesar cómo le afectó durante su última etapa presentando 'Gran Hermano'.

"Estoy bien a ratos", aseguró la invitada de este miércoles en el programa de La 2 de RTVE antes de abrirse por completo con la presentadora sobre los dos grandes episodios de depresión que ha sufrido a lo largo de su vida, y con cuyas secuelas convive aún. "El primer mazazo fue un desamor terrible, muy duro, que no se lo deseo a nadie", explicó la catalana.

Mercedes Milá sobre cómo es vivir con depresión crónica: "Es como un puñal"

"Yo me he quedado con la idea de que aún la tienes por ahí, esa depresión, esa sombra...", sugirió Gemma Nierga, asegurando que ella misma ha experimentado el mismo escenario en ocasiones. "La segunda me pilló metida en harina con 'Gran Hermano', se supone que por dormir poco me dijeron", explicó la comunicadora, quitando hierro a su primer episodio depresivo por ser a raíz de un desamor.

Fue entonces cuando confesó el punto de inflexión en el que supo que la sombra de la depresión era más larga de lo que esperaba. "Como la tengas una tercera vez ya es crónica, y ahí estoy yo", advirtió con gesto serio la periodista. "El día que me dijeron que yo tenía una enfermedad crónica y que podía aparecer y desaparecer en muchos momentos... es como un puñal, como que te aprietan y dices 'ya está aquí está'", lamentó la invitada.

"Tomo pastillas pero a veces no me hacen efecto, hoy no me han hecho efecto y he estado llorando como una idiota durante horas", confesó entonces Mercedes Milá, desvelando en directo la delicada situación en la que se ha encontrado horas antes de acudir a '59 segundos'. "Solo te digo que de lo hinchados que tenía los ojos de llorar me he tenido que poner hielo", aseguró la comunicadora.