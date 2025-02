A Mercedes Milá le sobra y le basta con esta palabra para sentenciar a Felipe González en su vuelta a TVE

Gemma Nierga recibió este miércoles a Mercedes Milá en el plató de '59 segundos', que regresó a TVE lista para ofrecer su análisis más detallado de la actualidad. Y aunque más tarde, junto a Carlota Corredera, se sinceró sobre su depresión crónica, la periodista no tuvo pelos en la lengua a la hora de lanzar varios recados a figuras como Felipe González, José María Azanar o Jordi Pujol.

"Me has puesto tres nombres que me entristecen profundamente", comenzó sentenciando la antigua presentadora de 'Gran Hermano' nada más comenzar su repaso de la actualidad con Gemma Nierga. "Felipe González era adorado por mí, mucha gente lo quisimos y lo seguimos, y lo vemos... con perdón, un guiñapo", comenzó señalando.

Mercedes Milá, más contundente que nunca sobre Felipe González: "No hace más que decir tonterías"

Pero Mercedes Milá no tardó en hacer uso de la contundencia que la caracteriza. "Porque Felipe González en este momento no hace nada más que decir tonterías", sentenció la periodista entre aplausos del público. "No lo entiendo, no puedo entender que vaya contra Pedro Sánchez cuando más necesita apoyo desde el Partido Socialista", subrayó la invitada de este miércoles.

"Me has nombrado a Pujol... que ese ya es peor, es asco duplicado. Porque es él y toda su familia", añadió con mayor peso la presentadora, que no se quedaría ahí en sus palabras."La persona que quiso convencernos a los catalanes de que éramos lo mejor del mundo y resulta que se llevó hasta las sillas de la cocina... ¿Pero esto qué es?", comentó visiblemente molesta.

Entonces, se preparó para cargar de lleno contra Aznar, lanzando una clara advertencia sobre el popular. "Desde mi punto de vista, porque me da un poco de vergüenza tener opinión política en público, pero como ahora no tengo un programa puedo decir lo que me de la gana", comenzó aclarando Mercedes Milá.

Sobre Aznar: "Lo pagará y muy caro"

"Aznar tuvo para mí una primera legislatura aceptable, pero comenzó a cagarla desde el minuto uno cuando ganó por mayoría absoluta", empezó subrayando antes de sentenciar por completo al expresidente del gobierno. "Lo que quiero decir es que, lo que está haciendo ahora, que es, trabajando para la ultraderecha más ultraderecha posible, le condenará al fuego eterno. Esto lo pagará y muy caro", terminó advirtiendo la invitada entre aplausos.