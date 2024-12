Laura Fa no se muerde la lengua sobre Mercedes Milá por su rajada contra el nuevo 'Sálvame'

Laura Fa ha sido la última invitada estelar de 'Chico de revista', el podcast del periodista y reportero de 'Espejo Público', Arnau Martínez. La periodista del corazón se sinceró con su compañero de programa recordó sus años en 'Sálvame' y terminó refiriéndose en duros términos a Mercedes Milá. La colaboradora de Antena 3 juzgó con dureza el tono con el que la presentadora sentenció a 'Ni que fuéramos' hace unos meses.

En una entrevista que la ex presentadora de 'Gran Hermano' concedió en exclusiva a El Televisero, y que más tarde llegó hasta el plató de 'Ni que fuéramos', la catalana confesó no ser una gran seguidora del nuevo 'Sálvame' en TEN. "Empecé a verlos, pero no me gusta. Porque se parece demasiado a Sálvame, es demasiado idéntico y yo pensaba que serían más creativos. Soltarse la melena no es suficiente, tendrían que ser más creativos", declaró Milá entonces a nuestro portal.

Laura Fa sentencia a Mercedes Milá por su crítica a 'Ni que fuéramos'

Una lapidaria sentencia a la que Laura Fa no ha dudado en replicar durante su paso por el pódcast de Arnau Martínez esta semana. "Hacen un programa súper digno para los recursos que tienen. Mercedes Milá parece mentira que no sepa cómo se manejan los presupuestos", comenzó señalando la compañera de Susanna Griso en su paso por el espacio de Zona Rainpod.

"Además, en la tele puedes inventar un poco, pero en lo que hacemos nosotros… pues una mesa con gente hablando y reporteros para arriba y para abajo. No sé, a lo mejor alguien inventa algo más, no será Mercedes Milá quien lo haga", insistió la colaboradora televisiva.

Pero Laura Fa no se quedó ahí, y continuó defendiendo a sus antiguos compañeros, lanzando un dardo directo a Milá por sus aires de superioridad. "Hay gente con muchísimo talento. A mí lo único es que creo que tienen que olvidar un poco el despecho. Creo que a veces cuando estás muy arriba y de golpe tener que volverte a situar…", señaló, tal vez refiriéndose a la trayectoria de la catalana en televisión tras poner punto y final a su presencia en 'Gran Hermano' en 2017.

"Rajar de algunas cosas no tiene sentido"

"En este proceso de pasarlo mal cada uno reacciona como cree y yo creo que reaccionan con una virulencia… es algo que creo que no les beneficia, de verdad", aseguró Laura Fa, que suavizó entonces su tono contra la presentadora. "Entiendo el despecho, pero creo que no les beneficia como producto, sobre todo estarían encantados que el programa volviera a Telecinco y que fuera algo grande. O Antena 3 o TVE. Rajar de algunas cosas no tiene sentido", terminó sentenciando.