Mercedes Milá se moja y lanza la crítica que muchos hacen a la entrevista de Bárbara Rey con 'De Viernes'

El pasado lunes, 9 de diciembre, Telecinco emitía un especial de '¡De viernes!' con una entrevista inédita, y en exclusiva, a Bárbara Rey. En ella, la vedette rompió su silencio sobre todas las polémicas que le han rodeado en los últimos meses. Una entrevista sobre la que no ha dudado en pronunciarse Mercedes Milá.

La periodista ha salido en defensa de la vedette, a la que muchos critican por haber chantajeado al rey emérito, Juan Carlos I, al que pidió dinero a cambio de guardar el material comprometido de ambos. Unas instantáneas y unos audios que ahora han salido a la luz tras ser filtrados por su propio hijo, Ángel Cristo Jr.

Mercedes Milá arremete contra los colaboradores del especial 'De Viernes'

Sin embargo, Mercedes Milá ha compartido una reflexión en su perfil de Instagram en la que brinda su apoyo a Bárbara Rey y carga contra sus detractores. "Anoche sentí en muchos momentos que los que intervenían como colaboradores habían confundido sus oficios. No eran periodistas, eran miembros del Tribunal de la Santa Inquisición. No importaba escuchar sino acusar", comienza escribiendo la presentadora, cargando contra el equipo de colaboradores que formó parte del especial. Una crítica muy extendida, pues casi con unanimidad fueron a degüello contra la vedette.

Además de solidarizarse con la vedette, tildando de "aprovechado" a Juan Carlos I: "El Rey se portó muy mal con ella. Se aprovechó de lo que le convenía, abusó de su confianza, la engañó y después de todo eso y mucho más queréis acusarla de haber hecho chantaje al Jefe del Estado para lograr que le compensara por todos esos servicios prestados".

"¿Chantaje? Pero ¿qué hubierais hecho cualquiera de vosotros si hubieras vivido una historia como la que vivió ella? Yo le saco los ojos", sentencia Mercedes Milá, quien arremete duramente contra el padre de Felipe VI: "Menudo pieza este Rey del que estábamos tan orgullosos y que ahora, solo ahora, está demostrando de qué pasta está hecho".

Además, la periodista ensalza la valentía de Bárbara para dar el paso de contar la verdad, y deja claro que volverá a verla la próxima semana: "Lo que vimos anoche es un ejercicio de valentía por parte de Bárbara. Nos han citado para el próximo lunes". En ese programa está prevista la presencia de su hijo, Ángel Cristo, por lo que Mercedes está expectante de lo que pueda decir: "Ahí hablará de su hijo y entonces podremos decir con más fundamento qué ocurrió entre ellos".

"Ella es una mujer muy famosa, muy guapa y maltratada. Él, su hijo, un niño que nos ha dicho que ella nunca fue una buena madre. 'Eso la destroza'. Una historia como tantas, pero no para sentarla frente a la Inquisición", concluye su escrito. Entre las numerosas reacciones que ha tenido la publicación de Mercedes Milá está la de la propia Bárbara Rey, quien le agradece sus palabras: "Gracias querida Mercedes. No tengo palabras, para mí significa mucho este post que has publicado. Besos eternos".